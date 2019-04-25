2019-04-25T13:27:56+03:00
Политика

«Ночные волки» из Донбасса отправятся по дорогам Победы в Берлин

Глава ЛНР Леонид Пасечник передал мотоциклистам флаг Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В каждом городу колона будет растиВ каждом городу колона будет растиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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26 апреля стартует международный марш «Дороги Победы - на Берлин». «Ночные волки» из Донбасса тоже примут участие в акции. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник передал мотоциклистам флаг ЛНР.

- Мы в очередной раз отправляем знамя нашей Республики дорогами России, дорогами Победы в Европу, - говорит Леонид Иванович. - Я очень хочу, чтобы это знамя в очередной раз побывало в Берлине. Это наша история. Это знаковое событие. Мы в очередной раз говорим о том, что в 1945 году была наша Победа, и эту Победу одержали наши деды и прадеды, и мы никому эту честь не отдадим и не позволим ее испортить.

Глава ЛНР передал флаг Республики президенту "Ночные волки - Донбасс" Виталию Кишкинову. Фото: ЛИЦ/Марина СУЛИМЕНКО

Глава ЛНР передал флаг Республики президенту "Ночные волки - Донбасс" Виталию Кишкинову. Фото: ЛИЦ/Марина СУЛИМЕНКО

Донбасские мотоциклисты пообещали Главе ЛНР, что флаг Республики будет развернут в Трептов-парке в Берлине 9 мая у монумента «Воину-освободителю».

Мы принимаем участие в такой акции уже третий год подряд. В этом году в мотомарше ЛНР и ДНР будут представлять не менее 25 мотоциклистов, в дальнейшем количество участников от Республик может увеличиться, - сказал президент мотоклуба Виталий Кишкинов.

"Ночные волки - Донбасс" чтят память Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

"Ночные волки - Донбасс" чтят памятьФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Международная акция «Дороги Победы» стартует в Москве 26 апреля. До 9 мая колона будет двигаться по городам России, Белоруссии и Европе, где к мотоциклистам будут присоединяться и другие участки. Конечная точка путешествия – Берлин.

Маршрут мотомарша: Москва - Тула - Вязьма - Ярцево - Смоленск – поселок Красный - Сенно - Брест - Варшава - Вроцлав - Аушвиц - Фридек Мистек - Банска Быстрица - Зволен - Штурово - Братислава - Старовички - Брно - Прага - Ауэ - Лейпциг - Торгау - Цецелинхоф - Берлин.

9 мая в «Трептов-парке» у монумента «Воину-освободителю» мотоциклисты пронесут Знамя Победы и флаги республик Донбасса по мемориальной аллее парка и почтут память погибших в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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