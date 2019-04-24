Ретро-техника времен Великой Отечественной войны примет участие в Параде Победы в Донецке

Колона ретро-техники времен Великой Отечественной войны к Параду Победы в Донецке пополнилась новыми образцами. Всего по главной улице Республики в этом году пройдет восемь единиц легендарных машин-ветеранов. В прошлом году их было шесть.

Военный транспорт и орудия восстанавливают на столичном предприятии «КамАЗ-центр». Техника попадает к специалистам в ужасном состоянии. Об этом говорит ржавчина и недостающие детали. После месяцев стараний донецких мастеров машины получают вторую жизнь.

«Истребителя танков» привезли с Саур-Могилы

На предприятии для нас с радостью проводят экскурсию. Рассказать о боевых машинах вызывается слесарь Сергей Валерьевич. Он принимал участие в ремонте всех единиц.

Сергей Валерьевич провел экскурсию для наших корреспондентовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Такую технику интересно восстанавливать. Так сказать, прямо во время работы прикасаешься к истории, - рассказывает «Комсомолке» мастер. - Чтобы лучше понимать строение машин образцов тех лет, мы читаем специальную литературу. В принципе, это не сложно, но работа кропотливая.

Первой нашему взору открывается самоходная артиллерийская установка СУ-100. Она впервые будет участвовать в грядущем Параде Победы в Донецке.

За это время было выпущено 3 037 самоходных установок СУ-100Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Эту установку привезли к нам с Саур-Могилы. Она десятки лет простояла на памятнике под открытым небом, - говорит Сергей Валерьевич. - Так что пришлось немало повозиться. Ее мы разбирали до самого каркаса, все чистили, потом мыли и изготавливали нужные детали. И вот, что у нас вышло – красавица!

Дата выпуска этого «истребителя танков» не сохранилась – всему виной коррозия. По официальным данным, их начали выпускать в конце 1943-го – начале 1944-го. Советский оборонпром модернизировал Т-34. На его базе и сделали «сушку».

За это время было выпущено 3 037 самоходных установок СУ-100Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Эта машина уже принимала участие в репетиции военного парада – все прошло хорошо, - говорит слесарь. - Осталось ее немного подрегулировать, а так «сушка» полностью восстановлена под оригинал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/704987" frameborder="0"></iframe> В Донецке восстанавливают ретро-технику Великой Отечественной войны.

Пришлось разбирать до голой рамы

Еще одна новинка – ГАЗ-АА «Полуторка». Облегченный грузовичок начали выпускать еще в 1932. В начале Отечественной войны он частенько выручал Красную армию. За счет своей конструкции и материалов, он с легкостью преодолевал путь.

- Эта машина из парка Ленинского Комсомола. Была в нерабочем состоянии, - рассказывает Сергей. - Мы ее разбирали до голой рамы. Все делали с нуля – это был не ремонт, а полная реставрация.

На Параде Победы к «Полуторке» будет прицеплена 76-миллиметровая дивизионная пушка образца 1942 года - ЗИС-3Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На Параде Победы к этой «Полуторке» будет прицеплена 76-миллиметровая дивизионная пушка образца 1942 года - ЗИС-3.

- Ее осталось только подкрасить и все, - говорит слесарь. – Она, кстати, из того же парка, что и грузовик.

Грузовой автомобиль ЗИС-5В, который уже имеет опыт участия в военном параде, потянет за собой третьего дебютанта - зенитную пушку КС 12.

На Параде Победы к «Полуторке» будет прицеплена 76-миллиметровая дивизионная пушка образца 1942 года - ЗИС-3Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По улице Артема провезут пушку образца 1942 года - ЗИС-3Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Сейчас зенитка на мойке, - проводит нас к ней Сергей. В этот момент другой сотрудник предприятия тщательно чистит пушку. - Это орудие уже получило вторую жизнь и готово принять участие в Параде.

На Параде Победы к «Полуторке» будет прицеплена 76-миллиметровая дивизионная пушка образца 1942 года - ЗИС-3Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По улице Артема провезут пушку образца 1942 года - ЗИС-3Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

И гидроусилитель руля не нужен

Другая же техника Победы в особых ремонтах не нуждается. Ее восстановили. Остается только подкрасить, смазать и отрегулировать.

- Машина ГАЗ-67 была уже в прошлом году. Она начала выпускаться в 30-х годах, - сообщает мастер. – Прошла всю войну. Легковушку мы купили у дончанина.

Сотрудники «КамАЗ-центра» предполагают, что мужчина покупал ее для восстановления, но в связи с началом войны в Донбассе не воплотил свою идею в жизнь.

- От нее изначально мало что осталось, только передняя часть и родной двигатель – остальные детали сами делали и ставили, - вспоминает Сергей.

Военные дали 67-му ГАЗу забавное прозвище - «козлик»Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

До наших дней ГАЗ-67 сохранилось немного – одна часть находится в музеях, другая – осела в частных коллекцияхФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Слесарь соглашается прокатить корреспондентов «Комсомолки» на «военном кабриолете». Заводится он с пол-оборота. Звук чистый. Едет плавно и мягко.

- В Советском Союзе делали все на совесть. У этой машины всего три передачи. Без всяких гидроусилителей руль можно крутить одним пальцем, - показывает водитель.

До наших дней ГАЗ-67 сохранилось немного – одна часть находится в музеях, другая – осела в частных коллекцияхФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В следующем году будет пополнение

Легендарная БМ-13 «Катюша» - почти в полной готовности – осталось нанести последние штрихи. Изначально, когда она прибыла к мастерам, была в хорошем состоянии.

- Наши деды этим оружием «кошмарили» фашистов, - говорит Сергей. – Можно смело заявить, что БМ-21 РСЗО «Град» - её детище.

Реактивные системы залпового огня БМ-13 начали выпускать летом 1941 годаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Реактивные системы залпового огня БМ-13 начали выпускать летом 1941 годаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

А вот Т-34-85 уже отправился в распоряжение военных. Этот танк сняли с постамента на Саур-Могиле три года назад. На восстановление ушло больше года.

- Эта машина пережила две войны. Когда в 2014 году на этой высоте шли бои осколки украинских снарядов зацепили корпус танка, - вспоминает слесарь. – В нем не было двигателя, все было повреждено, но мы поставили этот танк «на гусеницы».

Грузовой автомобиль ЗИС-5В, который уже имеет опыт участия в военном параде, потянет за собой третьего дебютанта - зенитную пушку КС 12Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Всю ретро-технику «КАМАЗ-центр» восстанавливает по собственному желанию. На Парад Победы ее предоставляют Народной милиции. После прохождения колоны орудия возвращаются на предприятие, и стоит на выставке «Техника нашей Победы» у главного входа центра.

- Готовим машины к празднику 9 мая заранее, тестируем их. Поэтому нет опасений, что пойдет что-то не так, - уверяет Сергей. - Ретро-техника начала участвовать в Параде Победы в 2016 году. С каждым годом мы расширяем нашу экспозицию. На следующий год тоже планируем что-то восстанавливать. Это будет сюрпризом.