У дончан зазвонил телефон: агитационные звонки от Петра Порошенко получили многие жители Республики

Сдача крови кандидатами на пост президента Украины, глупые предвыборные ролики детсадовского уровня типа «сам дурак», плакаты, где жирный профиль Петра Порошенко украшен совершенно идиотским ирокезом будто бы не касались дончан. Предвыборная истерия - это было где-то там и жителей Республики мало трогало. Нет, конечно, выборы на Украине наблюдали, обсуждали, но без фанатизма.

Но со вчерашнего дня дончане делятся в сети, что на их номера Водафон (МТС) настойчиво звонят и предлагают голосом Петра Алексеевича голосовать 21 апреля за его кандидатуру. «21 апреля - решающий день...» - цитируют голос Порошенко дончане в соцсетях. Затем их просят прийти на выборы и «проголосовать за евроинтеграцию, стабильную гривню» и т.д. «Поддержите сильную Украину, а не страну, которая упадет на колени», - завершает звонок виртуальный президент.

При этом некоторые жители ДНР пишут, что получают звонки с женским голосом, который просит проголосовать за Порошенко во втором туре.

«Комсомолка» связалась с семейной парой, которых осчастливили подобным звонком.

- Сначала позвонили мужу, а затем и мне. Голос Порошенко нас призывал проявить бдительность и прийти 21 апреля на избирательные участки в своем городе, - говорит Светлана. – Это было очень смешно, учитывая, что прописка у нас с мужем донецкая. Но интересно мне другое, как наши телефоны попали им в руки? И какими еще личными данными они могут располагать?

- Мне на телефон позвонил бот Петра Алексеевича и начал его голосом сладко рассказывать об своих идеях и призывать проголосовать за Украину 21 числа, - рассказывает еще одна дончанка. Это что за ерунда? Я давала разрешения на звонки его команде? Откуда мой номер телефона? Вообще наглость! Мой дом на Путиловке разрушен, я вынуждена снимать квартиру и мне предлагают голосовать за преступника, сделавшего это.

К слову, такие телефонные звонки поступили на номера многих жителей Украины. Но решили вспомнить и про дончан. Цинизм, как всегда, пробил днище в стране победившей демократии. Пять лет уничтожения дончан, стирания с лица земли их городов и поселков, экономическая и транспортная блокада, лишение пенсий стариков, живущих в ЛДНР и вот через пять лет просят проголосовать, дабы продлить все это. В том, что продлят, сомнений нет. Но как-то просить самих дончан в этом помочь, совсем уж запредельно. Хотя в основном у дончан эти звонки вызвали насмешливую реакцию.

Ранее общественное движение «Чесно» подсчитало, что Порошенко и Зеленский потратили более 140 млн за пять дней предвыборной кампании.

Интересно, понимает ли сам звонивший, что для него это последний звоночек?

При этом, впервые за всю историю войны в Донбассе украинская власть отказалась от соглашения о перемирии.