2019-04-17T17:23:06+03:00
Политика

УНМ ДНР: ВСУ препятствуют работе ОБСЕ

Об этом заявил начальник пресс-службы управления Даниил Безсонов
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ препятствуют работе ОБСЕ. Фото: УНМ ДНРВСУ препятствуют работе ОБСЕ. Фото: УНМ ДНР
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ВСУ в Донбассе, скрывая свое вооружение, препятствуют работе ОБСЕ – сбивают их беспилотники и не пускают наблюдателей в места дислокации техники. Об этом заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

– Преступное украинское командование продолжает препятствовать работе миссии ОБСЕ на Донбассе, в целях сокрытия тяжелого вооружения, находящегося вне установленных районов, в нарушение Минских соглашений, - рассказал Даниил Безсонов. - Эти факты регулярно находят свое отражение в отчетах миссии. Украинские военные регулярно не пускают автомобили ОБСЕ в районы сосредоточения тяжелого вооружения, а также продолжают предпринимать попытки подавления беспилотников международной организации.

Так, 13 апреля силы мобильной группы радиоэлектронной борьбы ВСУ подавили сигнала GPS беспилотника дальнего радиуса действия наблюдателей. Еще наблюдателями зафиксированы результаты обстрела украинскими военными Сосновского из артиллерии. Всего представители ОБСЕ зафиксировали 25 свежих воронок.

– Выражаем надежду, что данный вопиющий факт применения украинскими боевиками тяжёлого вооружения, не останется без внимания на очередной встрече в Минске, – отметил Безсонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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