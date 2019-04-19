Украинские власти впервые за время войны в Донбассе отказались от соглашения о перемирии

СЕГОДНЯ 08:20 2019-04-19T08:45:08+03:00

Война кормит слишком многих на Украине, чтобы ее прекращать. Фото: 112.ua

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Пока весь мир скорбит по Нотр-Дам, война в Донбассе продолжается. Вот только это мало волнует европейское сообщество, привыкшее оперировать двойными стандартами. Контактная группа по мирному урегулированию в Донбассе в режиме видеоконференции не смогла согласовать всеобъемлющий и стабильный режим прекращения огня. Киев отказался от соглашения, переговоры продолжатся 24 апреля, сообщили в МИД ДНР.

- К сожалению, откровенная неадекватность украинской стороны, которая в своих фантазиях продолжает воевать с РФ, сделала все, чтобы не достичь консенсуса в решении важнейшей задачи – обеспечить всеобъемлющий и стабильный режим прекращения огня, создав тем самым прецедент несогласования перемирия, — отмечается в сообщении.

В МИД особо акцентировали внимание на том, что «любые односторонние заявления не более чем имитация реальных практических шагов, направленных на достижение эффективности мирных инициатив».

- Безусловно, мы заинтересованы в скорейшем согласовании действенного перемирия в преддверии Пасхальных праздников, однако, очевидно, что это возможно только в случае принятия дополнительных мер его усиления и контроля. Надеемся, что на предстоящей встрече в Минске 24 апреля украинская сторона все-таки умерит свои политические амбиции и поддержит мирные инициативы по введению действующего, а не фиктивного, Пасхального перемирия, — подытожили в МИД.

Тем временем, обстрел мирных городов республики продолжается. Вчера армия Украины отрыла огонь по окраинам Горловки. В результате обстрела были повреждены пять жилых домов в поселке шахты Гагарина, что на окраине Горловки.

ИСТОЧНИК KP.RU