2019-01-10T16:11:22+03:00
Политика

Невидимые жертвы войны в Донбассе: только за один день на блок-посту Майорск умерли три пенсионера

Все они скончались от сердечного приступа
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Страдания стариков Донбасса давно стали чем-то вполне нормальным и привычным в новой бесчеловечной Украине.Страдания стариков Донбасса давно стали чем-то вполне нормальным и привычным в новой бесчеловечной Украине.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Война забирает жизни дончан не только обстрелами, но и постоянным и выматывающим стрессом. Старики, лишенные Украиной пенсий, вынуждены в любую погоду регулярно ездить в незалежную, отмечаться в собесах и пенсионных фондах, чтобы у них не забрали эти жалкие крохи.

Время от времени они должны проходить верификацию: пенсионер считается проживающим на контролируемых Украиной территориях только в том случае, если он выезжает к себе домой на не контролируемые территории на период не более 60 дней. А потому блокпосты, изматывающая дорога, процедуры идентификации личности и масса связанных с этим проблем - это те самые невидимые глазу снаряды, которые регулярно косят жизни пожилых дончан.

Cегодня у войны была жирная жатва: на КППВ Майорск умерло три человека.

Сухая сводка, за которой столько человеческого горя, безнадеги и отчаяния:

«КППВ Майорск 7:00 скорая констатировала смерть Фаршадов Василий Анварович 07.12.1959г.р. Сердечный приступ.

КППВ Майорск 8:15 скорая констатировала смерть Кушков Юрий Иванович 25 11 1939 г.р. ул. Акимова 19/5. Сердечный приступ.

КПВВ Майорск 13:17 скорая констатировала смерть Шаповалов Василий Алексеевич 11 02 1949 Пантелеймоновна, улице Горького 85. Сердечный приступ».

В декабре "Комсомолка" писала, что Киев отказал Красному Кресту в доставке пенсий для немощных жителей республик.

В конце ноября представители Красного Креста заявили о готовности помочь с доставкой пенсий маломобильным людям, которые живут на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Об этом в ходе круглого стола в Киеве сообщил глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине Алан Эшлиман.

- Гуманитарная помощь означает не только предоставление продуктов питания и медикаментов, – сказал он. – Она также включает предоставление людям определенных средств на поддержку собственных экономических возможностей. Мы готовы работать над механизмом облегчения процесса выплаты пенсий людям, которые прикованы к постели.

А уже 4 декабря полномочный представитель ДНР в Контактной группе, министр иностранных дел Наталья Никонорова сообщила, что сотрудники Красного Креста в рамках работы на Минских переговорах подготовили рабочий механизм выплат украинских пенсий малоподвижной категории жителей республик Донбасса.

Министр труда и социальной политики ДНР Лариса Толстыкина подтвердила готовность ведомства работать с Красным Крестом в этом направлении.

- С уверенностью могу сказать, что в случае принятия механизма выплаты пенсий наше министерство будет готово оказать всестороннее содействие в успешной его реализации, — отметила Толстыкина, но при этом высказала сомнения. - Думаю, вероятность того, что Украина примет этот механизм, разработанный МККК, очень невелика.

И вот 19 декабря после очередного заседания в Минске Контактной группы министр Наталья Никонорова сообщила о безрезультатных переговорах.

А значит, война будет продолжать собирать подбные жертвы. Вокруг несчастных пенсионеров давно существует целый бизнес: транспортный, коррупционный, юридический. А все разговоры представителей мониторинговой миссии ООН в Украине о правах человека и гуманитарных нормах так и останутся пустыми словами. На деле же - Украина чинит несчастным старика как можно больше препятствий, чтобы в преодолении их, те скорее бы окончили свои и без того безрадостные жизни.

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