Глава миссии ООН в Украине Фиона Фрейзер приехала в Донбасс

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:10:37+03:00

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Председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер посетила оккупированную часть ДНР и встретилась с представителями командования «Объединенных сил». Об этом сообщает пресс-центр штаба так называемой «ООС» в четверг, 10 января.

-Соблюдение норм международного гуманитарного права является одной из приоритетных задач нашей страны, особенно в районе проведения ООС. С целью совершенствования механизма взаимодействия ВС Украины с международными организациями, которые призваны способствовать соблюдению международных гуманитарных прав человека, особенно в зоне военных конфликтов, в городе Краматорск была проведена рабочая встреча с председателем Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине госпожей Фионой Фрейзер, – говорится в сообщении.

Отмечается, что с украинской стороны в мероприятии приняли участие представители командования ОС, ГСЧС, Нацгвардии, Госпогранслужбы, СЦКК, Объединенного центра гражданско-военного сотрудничества ОКП ОС и ГФС.