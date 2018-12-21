Киев отказал Красному Кресту в доставке пенсий для немощных жителей республик Донбасса

82-летняя Галина Степановна из Харцызска едва передвигается на костылях – у нее проблемы с суставами. Когда в сентябре 2014 года украинское правительство прекратило выплачивать пенсии жителям Донбасса, женщина стала «туристом». Ездила в Мариуполь, чтобы оформить справку переселенца и возобновить выплаты.

ОДНА ИЗ СОТЕН ТЫСЯЧ

В город у моря Галину Степановну возил на машине сосед – Александр Петрович, тоже пенсионер. В Мариуполе у него родственники, поэтому не было проблем, какой адрес указать в справке. И переночевать – тоже.

Но в 2016 году сосед умер, а киевские власти усложнили процедуру получения пенсий для дончан. И для Галины Степановны оказался непосильным такой «туризм».

- Куда уж мне на костылях угнаться за здоровыми, - сетует женщина.

Вот уже два с половиной года она живет только на минимальную республиканскую пенсию – 3 тысячи рублей. На еду и коммунальные услуги хватает. Даже чуть-чуть остается на лекарства. А их нужно все больше и больше - у Галины Степановны проблемы не только с суставами. Постоянно скачет давление, болят почки, желудок и кишечник… Одним словом – старость.

- Как бы мне сейчас помогла украинская пенсия, - вытирая слезу, говорит женщина. - Неужели для Порошенко сложно договориться с ДНР, чтобы я получала свои кровные? Тридцать восемь лет проработала на железной дороге. Не в кабинетах сидела. Все время на ногах.

Таких, как Галина Степановна, в республиках Донбасса сотни тысяч (по оценке правительства Украины – от 200 до 400 тысяч). Они не в состоянии ездить «на ту сторону» и влачат жалкое существование. А после повышения в ДНР цен на продукты жить стало совсем невмоготу.

МЕХАНИЗМ ЕСТЬ, НЕТ ВОЛИ

В конце ноября представители Красного Креста заявили о готовности помочь с доставкой пенсий маломобильным людям, которые живут на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Об этом в ходе круглого стола в Киеве сообщил глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине Алан Эшлиман.

- Гуманитарная помощь означает не только предоставление продуктов питания и медикаментов, – сказал он. – Она также включает предоставление людям определенных средств на поддержку собственных экономических возможностей. Мы готовы работать над механизмом облегчения процесса выплаты пенсий людям, которые прикованы к постели.

А уже 4 декабря полномочный представитель ДНР в Контактной группе, министр иностранных дел Наталья Никонорова сообщила, что сотрудники Красного Креста в рамках работы на Минских переговорах подготовили рабочий механизм выплат украинских пенсий малоподвижной категории жителей республик Донбасса.

Министр труда и социальной политики ДНР Лариса Толстыкина подтвердила готовность ведомства работать с Красным Крестом в этом направлении.

- С уверенностью могу сказать, что в случае принятия механизма выплаты пенсий наше министерство будет готово оказать всестороннее содействие в успешной его реализации, — отметила Толстыкина, но при этом высказала сомнения. - Думаю, вероятность того, что Украина примет этот механизм, разработанный МККК, очень невелика.

И вот 19 декабря после очередного заседания в Минске Контактной группы министр Наталья Никонорова сообщила о безрезультатных переговорах.

- Представители Киева практически открыто заявили, что предложенный МККК механизм для выплат несовместим с украинским законодательством, – сказала Никонорова.

Получается, что оставлять немощных людей без положенных им выплат, законы незалежной позволяют. А возобновлять – увы. Но что мешает украинскому правительству инициировать принятие нужного закона, а депутатам Рады – проголосовать?

Кстати, в ноябре замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщал, что их ведомство готово совместно с МККК реализовать процесс выдачи пенсий за линией разграничения. Однако на данный момент нет политического решения. Пенсионный фонд Украины до сих пор «не может или не желает» найти механизм выдачи.

Причем правительство Украины отказывается выполнять даже рекомендации США. Еще в сентябре спецпредставитель США по Украине Курт Волкер акцентировал внимание властей незалежной на том, что Киев должен взаимодействовать с Красным Крестом относительно доставки пенсий маломобильным гражданам на неподконтрольном Донбассе.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На Украине готовят новый порядок выплат пенсий переселенцам

Анатолий ВАСИЛЬЕВ

Документ рассмотрят в Кабинете министров лишь в 2019 году

- Там у нас очень много дыр по внутренне перемещенным лицам, - заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева. - Будем думать, как нормировать и сделать так, чтобы там дыр не было. Я не форсирую события.

Сейчас в Министерстве социальной политики готовят новый порядок выплаты пенсий гражданам Украины, которые проживают на неподконтрольных украинским властям территориях. Делается это с учетом решения Верховного суда, который признал незаконность проведения проверок переселенцев. Судя по словам Ревы, в ведомстве не спешат с подготовкой документа, который касается миллионов дончан и луганчан.

- Для того, чтобы знать, кому платишь, надо физически идентифицировать человека, если он живет на неподконтрольной территории, - объяснил министр. - Если он получает пенсию по доверенности или по чему-то другому, то вы его видите? Кто его видит? Жив он или умер, откуда мы можем узнать, если там нет ни органов власти, ни подразделений Министерства юстиции.

Между прочим, заместитель председателя Агентства ООН по делам беженцев Ноэль Калхун заявила, что Украина должна выполнять свои обязательства перед жителями ДНР и ЛНР.

- Государство должно выполнять гуманитарные обязательства относительно своих граждан, даже если они проживают на территории, которую правительство временно не контролирует. Это не значит, что государство может делать все, что делало обычно, но закон таков, что государство, по крайней мере, должно делать все, что в его силах, - отметила представительница ООН.