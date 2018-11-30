Чтобы полюбить оперу, нужно всего лишь преодолеть свои стереотипы

Чуть больше, чем через неделю в Донецком государственном академическом театре оперы состоится вторая премьера легендарной оперы «Пиковая дама», которая с успехом вернулась на донецкую сцену в начале этого месяца. Перед таким важным событием, главный дирижёр донецкого театра оперы и балета Юрий Парамоненко рассказал, как полюбить оперу и почему для первого знакомства с ней идеально подойдёт именно «Пиковая дама».

Юрий Парамоненко – главный дирижёр донецкого театра оперы и балета. ФОТО: рекламный отдел Донбасс Оперы

Традиционно считается, что опера и балет – это элитарные виды искусства, которые простым смертным не понятны и не интересны. Оказалось, что это совсем не так и лучше прочего это показал Чемпионат ЕВРО-2012.

— Когда руководство нашего театра обращалось к органам власти выделить немного денег, чтобы подготовить театр к чемпионату, они говорили: «Да кто там к Вам придет в театр? Болельщики будут пиво пить». И театр все, что мог, сделал самостоятельно. Но главное, подготовил классический репертуар на все дни чемпионата. И какова была наша радость, когда болельщики массово пришли на наши оперные спектакли, т.к. это мировая классика, — рассказал Юрий Парамоненко.

Иностранцы любят классику и у них в крови посещение театров. Им это нравится, им интересно, они получают настоящее удовольствие от классических постановок. Так чем же хуже наши люди, которые качают головой и говорят: «Это не для меня, мне это не интересно»? А ничем они не хуже, просто у нас есть стереотипы о том, что опера – это скучно и непонятно.

— Я рекомендую нашим жителям, которые говорят, что они не любят и не понимают оперу, поставить перед собой эту высокую планку – приобщиться к высокому искусству! И каково будет ваше внутреннее удовлетворение от преодоления своих надуманных стереотипов, — с улыбкой посоветовал Юрий Юрьевич.

Начинать знакомство с оперой можно и нужно с «Пиковой дамы». ФОТО: рекламный отдел Донбасс Оперы

Между тем начинать знакомство с оперой можно и даже нужно именно с «Пиковой дамы» и на то, по мнению Юрия Парамоненко, есть сразу несколько причин:

— Во-первых, повесть «Пиковая дама» А.С. Пушкина всем знакома со школьной скамьи. Сюжет несложный и увлекательный. Во-вторых, опера исполняется на русском языке. В-третьих, спектакль богат сложными декорациями, замысловатой видеопроекцией, шикарными костюмами. Все это делает оперу «Пиковая дама» невероятно привлекательной. Я от всей души рекомендую зрителям 8 декабря посетить этот спектакль, — рассказал главный дирижёр театра.

«Пиковая дама» – это сложная, долгожданная постановка Донбасс Оперы, к которой готовились почти два года и вот, наконец-то, она состоялась 6 и 7 ноября этого года. Зрителей, которые ещё не успели увидеть оперу в нашем театре, ждёт тот же состав исполнителей, который выступал на премьере, а это означает – высокий уровень, поразительная актёрская игра, невероятные эмоции.

— Уверен, что те зрители, которые не видели первые два спектакля, будут приятно удивлены уровнем мастерства наших солистов, а те, кому уже посчастливилось побывать на этом спектакле, придя на него снова, обязательно смогут открыть для себя что-то новое. В «живом» театре так всегда бывает, — заверил Юрий Юрьевич.

Между тем, «Комсомольская правда» также рекомендует посетить театр оперы и балеты, чтобы насладить этим шедевром великого Чайковского и артистов Донбасс Оперы.

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