Спустя почти полвека на сцену Донбасс Оперы вернулась «Пиковая дама»

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-06T10:26:07+03:00

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Два года кропотливой подготовки, больше четырёх миллионов рублей, несколько переносов премьеры и вот этот день настал! Сегодня, 6 октября, на сцену Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко возвращается легендарная трёхактовая опера Петра Чайковская «Пиковая дама». На пресс-конференции, посвящённой премьере, руководство театра рассказало много интересных подробностей.

На подготовку к этой опере ушло более четырёх миллионов рублей и несколько долгих лет. Дату премьеры переносили два раза по разным причинам и вот – свершилось. Генеральный директор театра, заслуженный деятель искусств Украины и руководитель проекта Евгений Иванович Денисенко признаётся: это было очень сложно, но оно того стоило.

— Мы готовились к премьере два года и где-то это даже хорошо. Мы даже сейчас ещё что-то доделываем, докрашиваем, меняем и т.д. Представляете, что было бы два года назад. Это очень неординарная постановка и подход у нас был соответствующий. Особенно это касалось декораций. Они очень масштабные, динамичные и сложные, — рассказал Евгений Иванович.

Он подчеркнул, что «Пиковая дама» открыла театру дорогу к восстановлению масштабного спектакля «Летучий Голландец», который имел огромный успех у донецкой публики ещё до начала военных действий. Впрочем, всё это только планы, а сейчас в Донбасс Опере идут последние приготовления к долгожданной премьере.

Руководство Донбасс Оперы открыло журналистом несколько секретов в преддверии грандиозной премьерыФото: Никита МАКАРЕНКОВ

В «Пиковой даме» задействовано 210 человек. Это и хор, и балет, и оркестр, и артисты оперный труппы, и техническая группа, без которой не обойтись. В опере семь картин и многие изменения декораций происходят в очень короткой музыкальной части. Подобный спектакль себе может позволить далеко не каждый театр.

— «Пиковая дама» – это последний шедевр Чайковского, который есть в репертуаре многих больших театров, но не каждый может справится с таким полотном, — поделился с журналистами Вадим Яковлевич Писарев – народный артист Украины, художественный руководитель театра. — Многие боялись браться за эту оперу, но Евгений Иванович за неё боролся и теперь мы на пороге огромной премьеры!

Последняя премьера «Пиковой дамы» на донецкой сцене произошла в 1972 году и с тех пор ничего в ней, кроме состава исполнителей, не изменилось. Главный режиссёр театра Оксана Антоненко и главный дирижёр театра Юрий Парамоненко особенно гордятся тем, что постановка 2018 года абсолютно классическая, почти без купюр и совсем без изменений.

— Модерн сейчас может оправдать всё, и просто нарядить «Пиковую даму» в джинсы, выкатить на сцену машину и заявить, что это модерн. Мы стремились к другому, мы хотели и показали Петербург той эпохи, а подсказки к этому есть в музыке, — сказала журналистам Оксана Антоненко.

Между тем она признала, что отказываться от плюсов и помощи современной техники никто не стал. На сцене развернётся настоящая магия и мистика, более того в какой-то момент зритель может даже испугаться.

Олег Петрович Кулько – солист Большого театра, народный артист России – исполнит роль Германа во время первого премьерного дня сегодня, 6 октябряФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Донбасс Опера с удовольствием распахнёт свои двери сегодня в 16:00 для своих гостей, чтобы впервые за 45 лет представить зрителю «Пиковую даму». Завтра, 7 октября, шедевр Чайковского вновь покажут на сцене театра. Теперь спектакль войдёт в постоянный репертуар театра и будет блистать на его сцене.