«Пиковая дама» с триумфом вернулась на донецкую сцену

СЕГОДНЯ 08:20 2018-10-09T08:32:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Донбасс Опера не устаёт радовать и удивлять своих гостей. В этот раз театр взялся за невероятное полотно Петра Ильича Чайковского – «Пиковую даму». На подготовку к премьере ушло два долгих года, было потрачено более четырёх миллионов рублей на костюмы и декорации, а всё ради двух праздничных вечеров. «Комсомольская правда» не могла пропустить такое событие и тоже посетила премьеру-возвращение.

На подготовку к премьере ушло два долгих года, но они определённо того стоили. ФОТО: рекламный отдел Донбасс Оперы

— Дождались, — с явным облегчением выдыхают сотрудники Донбасс Оперы. — «Пиковая дама» снова с нами.

В фойе театра зрителей встречал великолепный пианист и живая музыка, а в зале – плотный занавес, тихие перешёптывания и мурашки ожидания. «Пиковую даму» ждали если не все, то очень многие и вот, наконец-то, оркестр начинает играть, атмосфера Петербурга захватила всех находившихся в зале.

Особым гостем театра в эти праздничные дни стал Алексей Юрьевич Садовский – московский театральный критик, к чьему мнению прислушиваются художественные руководители и директора самых больших театров России. В том числе Большого и Мариинского театра. Высокий гость дал «Комсомолке» эксклюзивное интервью, в котором поделился своим мнением о городе и постановке.

Алексей Юрьевич Садовский специально приехал в Донецк, чтобы увидеть возвращение легендарной оперыФото: Цесанна АНТОНЕНКО

— Я не первый раз в Донецке, но ехал я с определёнными ожиданиями. Ехал в разрушенный город, где люди стоят в очередях за гуманитарной помощью. То, что я увидел, меня поразило в самом лучшем смысле, — поделился с нами Алексей Юрьевич.

Он честно признался, в Москве на любой ремонт уходит хорошо, если месяц, а в Донецке все следы от обстрелов заделываются в один миг, потому что люди отчаянно не хотят жить в условиях войны и в её осознании. Это, по его мнению, один из ключевых факторов того, что оба премьерных дня в театре аншлаг.

— Мне очень понравилось, что это классическая постановка с использованием новых технологий, которые помогают создать атмосферу Петербурга в ожидании стихии. Конечно, как профессионал, я могу придираться к некоторым деталям, но в целом это прекрасная постановка, которая великолепно будет смотреться на любой сцене, в том числе и в Москве, — высказал нам своё мнение Алексей Юрьевич.

Больше всего высокого гостя удивило и порадовало, что в постановке задействовано так много людей и в два разных дня выступают два разных состава. Это очень важно для такого невероятного полотна, как «Пиковая дама». Впрочем, интригу о своём окончательном мнении Алексей Юрьевич сохранил. Зато другие гости были рады поделится своими впечатлениями.

— Я очень долго ждала эту премьеру и купила билеты, как только они поступили в продажу. Не пожалела ни на миг! Гений Чайковского – неоспорим, но то, что сделал наш театр…У меня нет слов, кроме «Браво» и «Спасибо». Всю войну эти люди дарят нам улыбки и счастье, а сегодня они погрузили меня в ту невероятную атмосферу Петербурга времён Императрицы Екатерины II. Потрясающе, — поделилась с «Комсомолкой» Татьяна.

— Честно, не являюсь большим ценителем оперы, но это всё-таки Чайковский и «Пиковая дама». Такое пропустить было нельзя. Понравилось очень, просто невероятно. Особенно Графиня меня покорила. Невероятная женщина, от которой я не мог отвести глаз, —рассказал Андрей.

Атмосфера мистики и Петербурга никого не оставила равнодушным. ФОТО: рекламный отдел Донбасс Оперы

Мы не станем рассказывать, что происходила на сцене, скажем только, что зал непрерывно аплодировал 20 минут артистам, оркестру, режиссёру и всем работникам театра. Можно с уверенностью утверждать, что «Пиковая дама» с триумфом вернулась на донецкую сцену и теперь будет блистать на ней и не только на ней! «Комсомольская правда» и все жители города поздравляют Донбасс Оперу с этой шикарной премьерой и испытывают невероятную гордость за то, что у нас есть такой театр!