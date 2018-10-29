Владимир Скобцов: Мы стали за пять лет одной судьбы, а это глубже, чем родство по крови

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-29T11:45:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Даже день 28 октября в Донецке выдался неожиданно теплым после холодной дождливой недели. И Дворец молодежи «Юность» стоял притихший посреди желтой листвы, окружавшей его. В этот день он ждал гостей - первого сенатора от Севастополя в Совете федерации РФ, поэта, барда, журналиста - Андрея Соболева и Владимира Скобцова - поэта Донецка, барда, члена Союза писателей Донецкой Народной Республики.

Андрей Соболев почувствовал атмосферу "Юности".Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Андрей Соболев был приглашен в Донецк Владимиром Скобцовым. Их дуэт с концертом «Родство по слово» успел выступить на донецких телеканалах, на различных площадках, побывал в Горловке, но прежде всего барды пришли в гости в донецкую редакцию «Комсомольской правды». Тогда после чаепития и небольшого выступления, на которое прибежали все сотрудники, у меня завязался разговор с Володей.

В конце октября легендарной "Юности" исполняется 43 года. Есть что вспомнить.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Я сейчас пишу о нашем разрушенном дворце молодежи «Юность», - начала я. – Может я чего-то не понимаю, скажи мне что происходит? Почему он так откровенно заброшен властями? Там же дети занимаются в холодных залах, педагоги ни на один день не бросили молодежь.

"Юность" стала олицетворением Донецка - раненая, но непокоренная.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Да, я в курсе ситуации, - сразу понял меня Скобцов. – Я выступал там не раз и в годы войны в театре-студии «4 этаж».

Стихи Владимира растрогали молодежь до слез.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Неужели?! Я как раз о них сделала репортаж, это потрясающе талантливые люди: и педагоги, и ученики, - восклицаю я. – Так может вы бы выступили там с Андреем? Это было бы символично и как-то очень правильно, ведь сама «Юность» это олицетворение непокоренного Донецка.

На мое удивление Владимир и Андрей тут же соглашаются, в этот же вечер удается связаться с бессменным режиссером театра - Ефимовой Валентиной Михайловной, которая тоже поддержала идею творческой встречи.

Так, без бюрократических проволочек и тяжелых согласований, наш разговор воплощается в жизнь. На встречу пришло немного зрителей, но каждый из них дорог «Юности», помнящей концерты звезд с многотысячной публикой.

В холле дворца даже прохладней, чем на улице под октябрьскими лучами солнца. Здесь такая стынь в гулких коридорах, что я невольно сочувствую вахтеру, гостеприимно встретившему нас. Кстати, таких ласковых вахтеров, я больше не встречала нигде. Он так рады редким гостям.

- Как вы здесь выдерживаете весь день? – вопрос мой скорее риторический.

- Не день, а сутки, - с грустной улыбкой говорит женщина. – Ставим обогреватель под ноги, надеваем все, что можно и дышим на руки. Но вы главное – приходите к нам чаще!

Мы обещаем не оставлять «Юность» без внимания и поднимаемся на четвертый этаж в театр-студию. Гости подошли к приглашению очень ответственно и уже ждут нас.

Эмоции от концерта - от слез до улыбки.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Холодно во дворце так, что зрители даже не раздеваются. А на маленькой сцене с белыми бумажными корабликами первым берет слово наш гость из Севастополя. Андрей исполняет несколько песен о Донбассе, шахтерах, войне, а затем меняет тональность на лирическую.

- Мне очень приятно находиться здесь, - признается он публике. - Эта атмосфера театра позволяет себя чувствовать совсем иначе, чем, скажем в Колонном зале или еще где-то. Там ты марионетка, винтик, спел и рад, что не сбился. И это не кокетство. А здесь мы ближе друг к другу, роднее и понятней.

И он высказывает то же самое, что испытала когда-то в «Юности» я, это на уровне каких-то необъяснимых ощущений – там благодать в воздухе, несмотря на все эти серые полотнища, закрывающие безоконье и холод пустых коридоров.

Родные по судьбе.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Затем слово берет Владимир Скобцов и мурашечность появляется уже не от холода. Многие песни мне хорошо знакомы по его совместному выступлению с Юлей Чичериной, но здесь, в «Юности», они звучат по-новому. Про гуманитарные конвои, которые ведут волхвы, про того, кто остался держать небо, про украинца, который рано или поздно вспомнит, что он русский.

Вдруг вижу девчонку в первом ряду, которая так по-детски, рукавом свитера вытирает заплаканные глаза.

- Мы должны петь об этом, - словно ей одной говорит Владимир. – Понимаете? Обязательно должны. Иначе все зря и завтра об этой войне будет писать атошник- мародер. Но те песни мертвые. Я думаю, что за пять лет все мы на Донбассе стали одной судьбы, а это делает нас даже ближе, чем кровное родство. Нам насильно перевернули героическую страницу нашего прошлого. Это катастрофа. Как и любое насильственное действие. Так вот сейчас перед нами новая страница и от нас зависит, что там будет.

"Я не могу слушать о войне без слез", - только и сказала девушка.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Я много общался с дончанами в этот приезд, не только на концертах, - доверительно признался мне Андрей Соболев после выступления. - Общался с обычными людьми – с таксистами, официантами, случайными знакомыми. Я слышал истории, каких не узнаешь в новостях. И я понял одно – мы страшно забуксовали с Донбассом. Мы, имеется в виду, Россия. Люди тут устали, но готовы терпеть, вот только времени уже больше нет. Всем нам нужна интеграция. Вчера нас вез парень из Горловки, знаете, обычный такой парень, и он буквально озвучил мои мысли. Нам нужно объединяться и делать это на всех уровнях.

Фото на память.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вот только как эту простую мысль донести до тех, от кого это объединение зависит?

ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ:

Вернется ли юность в «Юность»?

Разрушенный украинскими снарядами Дворец молодежи «Юность» продолжает жить, а дети, как прежде, приходят туда заниматься творчеством (подробнее...)