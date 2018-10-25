Андрей Соболев: Донбасс поддержал Крым в его историческом выборе, Крым поддерживает Донбасс в его борьбе за священное право на самоопределение

СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-25T12:20:40+03:00

Андрей Соболев выбирает песню, которую исполнить. Тексты распечатаны у него на листках, стопка внушительная. Первой звучит, конечно о Донбассе. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

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В дождливый осенний понедельник в нашей редакции "Комсомольская правда" - Донецк были гости, которые внесли нотки солнца, и позитива. Андрей Соболев первый сенатор от Севастополя в Совете федерации РФ, поэт, бард, журналист, общественный деятель и Владимир Скобцов - поэт Донецка, бард, член Союза писателей Донецкой Народной Республики. Это его знаменитая поэтесса Юнна Мориц называет Орфеем Донбасса.

«Севастополь всегда с вами!»

Визит состоялся утром. Кто работал в редакции – меня поймет . Понедельник – день не простой. Но увидеть людей, которые искренне болеют за Донбасс и при этом не врут – это уже настрой на надежду.

- Готовьтесь, сейчас мы вам тут устроим! – Сказал Скобцов. Стало немного страшно за соседей по офису. Что подумают? Ранее утро пятого года войны, а мы тут поем!

Конечно, их песни слышали, в кабинетах открывали двери. И меня потом соседи упрекали – почему не пригласили. Мол, нам уставшим от неопределенности и постоянных обстрелов так важен хоть какой – то лучик надежды.

В песне о Донбассе есть такие слова "Я б Донбассом эфир начинал, и заканчивал им"Фото: Юлия АНДРИЕНКО

А эти два барда ее излучают, может, даже сами того, наверное, не подозревая.

Андрей Соболев подарил нашей редакции дорогой подарок. Это флаг Севастополя. Теперь он стоит на почетном месте в музее редакции «КП».

Город – герой Севастополь – для многих дончан близок давно. В настоящий русский город любили ездить еще до войны. Здесь давно на прибрежных мысах мы видели изображения российских флагов, и это было не по разнорядке. Потому и цепляло за душу.

С гостями говорили долго. О том, как сюда приезжают пиариться вот уже четвертый год журналисты, режиссеры, литераторы. Сделать сэлфи напротив разрушенного аэропорта, выложить в Соцсети, а потом рвануть в кафэшку на уютный бульвар Пушкина. И там за ароматным кофе поплакать о судьбе Донбасса.

Андрей Соболев это чувствует как никто. Мало того, что он – известный политик, так еще и маститый журналист. О судьбе Донбасса он печется давно, еще задолго до войны, за что, понятно, незалежная давно его предала анафеме. "Если хоронят русских - хоронят культуру" - Это его слова о нашем времени.

А еще в его песне о Донбассе есть такие слова "Я б Донбассом эфир начинал, и заканчивал им". Это о том, что наш край уходит с повестки дня мнгоих телеканалов. И это печально.

- Будущее Донбасса однозначно в составе России, но для этого нужно принять решение на высшем уровне. Нельзя терять надежду и веру. И хочу передать всем мужественным людям Донбасса – Севастополь всегда с вами!

Владими Скобцов в гостях у "КП" тоже исполнил свои композиции.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Теперь мы родны по слову

Андрей Соболев и Владимир Скобцов встретились еще до военного конфликта- знакомы лет десять.

У Соболева есть грандиозный проект авторской песни «Балаклавские каникулы», куда приезжал выступать и наш бард. А сейчас они вдвоем создали авторский проект "Родство по слову", презентуя который, провели серию концертов в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

Звучали стихи и песни о Донбассе и России.

«КП», пользуясь случаем, взял интервью у Андрея Соболева и Владимира Скобцова.

- Что представляет из себя ваш проект?

Соболев: - "Родство по слову" это не только наша с Владимиром Скобцовым работа, это вклад представителей отечественной культуры в формирование национального, гражданского самосознания, патриотических чувств и уважения к Родине, бережного отношения к её истории и культуре. И, конечно же, прорыв информационной блокады.

Мы с Владимиром провели серию концертов в Донбассе и следующие наши выступления будут в России.

- Можно ли, а если можно, то как сформировать представления об истинных ценностях настоящего гражданина, интереса к истории своей родины, её героям в условиях современной глобализации?

Соболев: - Формирование нравственных основ личности, повышение уровня духовной культуры, патриотического сознания, верности Родине, чувства сопричастности к судьбам Отечества необходимо и возможно благодаря правдивому освещению художественными средствами прежде всего трагических и великих событий, которые происходят сейчас на Донбассе и в России. Поскольку Донбасс, как и Крым - неотъемлемые ее части. Донбасс поддержал Крым в его историческом выборе, Крым поддерживает Донбасс в его борьбе за священное право на самоопределение.

На базе проекта "Родство по слову" мы организуем регулярную работу с населением, прежде всего, с молодежью, этот мир принадлежит молодым и в нем не должно быть войн и керченских трагедий.

На Международном форуме "Русский мир и Донбасс: от сотрудничества к интеграции", который проходил в Донецке. ФОТО: Архив В. Скобцова

- Владимир Скобцов - имя известное не только в Донбассе, но и далеко за его пределами. Владимир, скажите, что значит для вас поэтическое слово?

Скобцов : - Война в Донбассе вызвала небывалый взлёт многонациональной русской культуры. Именно многонациональной, поскольку Донбасс не только форпост, но и формула русского мира, где все народы, не теряя своей самоидентификации, свободно живут и развиваются на основе русского языка и русской культуры.

Язык есть Бог, по определению Бродского, а поэзия способ существования языка. В формировании нынешнего культурного пространства нельзя переоценить роль поэзии, того самого великого русского слова, за которое сражается Донбасс.

- К какому жанру вы отнесите свои стихи и песни?

Скобцов: - В Отечественной войне Донбасса возродилась, казалось, уже навсегда утраченная, великая гражданская поэзия России.

На переломных этапах истории русская поэзия стряхивает с себя салонную пену и выполняет главное предназначение - сшивает суровой нитью разорванное на куски Отечество. Должно зазвучать именно то слово, которое живёт в сердце народа, а стих должен быть точен, прост и понятен всем, от солдата до генерала, от рабочего до академика. При кажущейся простоте, сделать это крайне непросто. И удалось немногим.

Сегодня в один ряд с поэтами, защищавшими Отечество от носителей европейских ценностей в прошлые века, с поэтами гражданской и Великой Отечественной войн, стали поэты Донбасса.

Не касаясь вольно или невольно спекулирующих на теме, их так или иначе смывает время, есть имена, которые стали безошибочным ориентиром для людей совести. Нет народа без поэзии. Читайте русских поэтов. Будет живо слово, будет жива Россия!