12 лет за убийство полковника СБУ Хараберюша получила жительница Донецка

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-04T15:11:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Мариуполе Ильичевский районный суд приговорил к 12 годам лишения свободы жительницу Донецка Юлию Прасолову за убийство полковника СБУ Хараберюша. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

-Обвиняемой было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Рассмотрение дела велось в закрытом режиме с целью обеспечения безопасности, — сообщила представитель пресс-службы суда.

Приговор был вынесен 25 сентября. Апелляция на приговор по состоянию на 4 октября не подана.

Напомним, 31 марта 2017 года в центре Мариуполя взорвался автомобиль. Взрыв произошел в 8.35 в центральном районе города на пересечении пр. Металлургов и ул. Каффайской.

В результате взрыва автомобиля в Мариуполе погиб сотрудник Службы безопасности Украины полковник Александр Хараберюш.

О зверствах Хараберюша в отношении ополченцев Донбасса написано в книге первого министра государственной безопасности Донецкой Народной республики, полковника Андрея Пинчука, «Контур безопасности. Генерация ДНР».

В ноябре 2017 года в Одессе была задержана жительница Донецка Прасолова Юлия Владимировна. Глава СБУ Грицак показал видео, на котором видно, как женщина закладывает взрывчатку в автомобиль полковника СБУ.

В причастность Юлии к убийству не верит Уполномоченный по правам человек в ДНР Дарья Морозова.

- Данные о девушке, обнародованные Грицаком, не соответствуют действительности, - подчеркнула омбудсмен Морозова. – Юлия Просолова не имеет никакого отношения к силовым ведомствам ДНР, также не совпадают отчество и адрес места проживания. И ее вина, вероятно, только наличие донецкой прописки... Я считаю, что незаконные задержания, практикуемые сотрудниками СБУ, недопустимы, особенно в отношении молодых женщин.

Сколько же лет придется сидеть всем военным преступникам Украины за геноцид народа Донбасса? А главное – когда наступит это время?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Убийца» полковника СБУ Хараберюша жила в несуществующем в Донецке доме

Руководство спецслужбы Украины обвинило в преступлении МГБ ДНР, а там сообщили, что не используют методы террора (подробнее...)