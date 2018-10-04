2018-10-04T15:11:11+03:00
Политика

12 лет за убийство полковника СБУ Хараберюша получила жительница Донецка

Сегодня вынесен обвинительный приговор Юлии Прасоловой
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Молодую женщину ждут 12 лет тюрьмы. Фото: скрин "признания" Юлии ПрасоловойМолодую женщину ждут 12 лет тюрьмы. Фото: скрин "признания" Юлии Прасоловой
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В Мариуполе Ильичевский районный суд приговорил к 12 годам лишения свободы жительницу Донецка Юлию Прасолову за убийство полковника СБУ Хараберюша. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

-Обвиняемой было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Рассмотрение дела велось в закрытом режиме с целью обеспечения безопасности, — сообщила представитель пресс-службы суда.

Приговор был вынесен 25 сентября. Апелляция на приговор по состоянию на 4 октября не подана.

Напомним, 31 марта 2017 года в центре Мариуполя взорвался автомобиль. Взрыв произошел в 8.35 в центральном районе города на пересечении пр. Металлургов и ул. Каффайской.

В результате взрыва автомобиля в Мариуполе погиб сотрудник Службы безопасности Украины полковник Александр Хараберюш.

О зверствах Хараберюша в отношении ополченцев Донбасса написано в книге первого министра государственной безопасности Донецкой Народной республики, полковника Андрея Пинчука, «Контур безопасности. Генерация ДНР».

В ноябре 2017 года в Одессе была задержана жительница Донецка Прасолова Юлия Владимировна. Глава СБУ Грицак показал видео, на котором видно, как женщина закладывает взрывчатку в автомобиль полковника СБУ.

В причастность Юлии к убийству не верит Уполномоченный по правам человек в ДНР Дарья Морозова.

- Данные о девушке, обнародованные Грицаком, не соответствуют действительности, - подчеркнула омбудсмен Морозова. – Юлия Просолова не имеет никакого отношения к силовым ведомствам ДНР, также не совпадают отчество и адрес места проживания. И ее вина, вероятно, только наличие донецкой прописки... Я считаю, что незаконные задержания, практикуемые сотрудниками СБУ, недопустимы, особенно в отношении молодых женщин.

Сколько же лет придется сидеть всем военным преступникам Украины за геноцид народа Донбасса? А главное – когда наступит это время?

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