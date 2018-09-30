Выборы в ДНР 2018: Кто претендует на пост Главы ДНР?

СЕГОДНЯ 19:00 2018-09-30T19:31:49+03:00

ЦИК объявил список кандидатов на пост Главы ДНР на выборах 2018 - из десяти остались восемь

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30 сентября Ольга Позднякова обнародовала список кандидатов на пост Главы ДНР, а также назвала общественные движения, которые выдвинули свои списки на выборы депутатов НС ДНР.

- 18:00 30 сентября 2018 года Центральной избирательной комиссией Донецкой Народной Республики завершается прием подписных листов от кандидатов на должность Главы ДНР, прошедших процедуру выдвижения. Напомню, что собирать подписи избирателей кандидаты имели право со дня, следующего за днем подачи документов в ЦИК.

По состоянию на 18:00 30 сентября из десяти кандидатов, прошедших процедуру выдвижения, подписные листы передали восемь человек:

- 25 сентября подписи передал Пушилин Денис Владимирович;

- 26 сентября - Храменков Роман Александрович;

- 27 сентября - Шишкина Елена Николаевна;

- 28 сентября подписи передали два кандидата: Михайлов Иван Петрович и Медведев Владимир Анатольевич;

- 29 сентября подписи предоставили также два кандидата: Спиридонов Валентин Вячеславович и Евстифеев Роман Николаевич;

- 30 сентября подписи также передал Губарев Павел Юрьевич.

Двумя кандидатами, Дьяковым Вячеславом Ивановичем и Хакимзяновым Игорем Евгеньевичем, в сроки, установленные нормативными актами Центральной избирательной комиссии, подписные листы переданы не были. Исходя из этого, указанные кандидаты не могут быть зарегистрированы на должность Главы ДНР.

Все переданные в Центральную избирательную комиссию подписные листы в обязательном порядке проверяются как сотрудниками ЦИК, так и миграционной службы Министерства внутренних дел ДНР, почерковедами и другими специалистами. В случае если после проверки количество подписей является достаточным для регистрации кандидата, Комиссией может быть принято соответствующее решение.

Вчера, 29 сентября, завершился срок регистрации общественных движений и организаций в качестве участников избирательного процесса, а также период принятия ими решения о выдвижении республиканских списков кандидатов в депутаты Народного Совета ДНР.

25 сентября, члены Центральной избирательной комиссии посетили съезд Общественного движения «Донецкая Республика», а 29 сентября присутствовали на общем собрании Общественного движения «Свободный Донбасс». Оба мероприятия состоялись с учетом всех требований законодательства Донецкой Народной Республики и нормативно-правовых актов ЦИК ДНР, решения о выдвижении республиканских списков кандидатов в депутаты были приняты. Исходя из этого, Центральная избирательная комиссия постановила зарегистрировать эти общественные движения в качестве участников избирательного процесса.

На сегодняшний день Общественное движение «Донецкая Республика» и Общественное движение «Свободный Донбасс» официально являются участниками избирательного процесса. Но каждому из них до 4 октября необходимо передать полный пакет документов и подписные листы. После завершения процедуры проверки подписей, которая займет до десяти дней, республиканские списки кандидатов в депутаты могут быть зарегистрированы», - рассказала Ольга Позднякова.

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