Кто покушался на кандидата на пост Главы ДНР Игоря Хакимзянова

СЕГОДНЯ 13:23 2018-09-30T13:44:57+03:00

Первый министр обороны Республики пострадал во время взрыва в офисе Компартии в Донецке

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Днем 29 сентября в офисе Компартии ДНР по улице Хлебодарной в Куйбышевском районе Донецка прогремел взрыв. Пострадали четверо. Среди них кандидат на пост Главы ДНР Игорь Хакимзянов – первый министр обороны Республики (с 10 апреля по 7 мая 2014 года).

Основная версия, которая появилась после взрыва – это действия украинских диверсантов. Мол, Киев стремится сорвать выборы в Республике и прибегает к провокациям. Тем более, что после гибели 31 августа Александра Захарченко поверить в украинский след достаточно легко. Но тогда возникает вопрос, насколько были результативны усилия сотрудников МВД и МГБ в поиске исполнителей убийства первого Главы ДНР и в масштабных профилактических мероприятиях по обезвреживанию диверсантов.

Хакимзянов и Губарев на входе в ЦИК. ФОТО: Личная страница Игоря Хакимзянова

В том, что последние действуют на территории самопровозглашенной республики, не сомневаются даже скептики. Впрочем, наивно считать, что украинские диверсанты в камуфляже ВСУ бегают по Донецку со взрывчаткой. Скорее всего, действует резидентура, в подчинении у которой внедренные агенты в различных структурах, в том числе и во властных. Невозможно было «человеку с улицы» установить и своевременно взорвать бомбу в кафе «Сепар». Сделать это в офисе Компартии значительно проще. Но возникает вопрос – зачем объектом выбрали не столь популярную партию и кандидата на высший пост, не имеющего высокого рейтинга?

Можно, конечно, абстрагироваться от участия Киева в диверсии и рассмотреть ситуацию с чисто предвыборных технологий. Тем более, что информагентство ДАН со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщило: Игорь Хакимзянов мог инсценировать покушение на себя. Сам пострадавший тоже связывает произошедшее с выборами.

Пострадавший кандидат на пост Главы ДНР Хакимзянов. Фото: WarGonzo

Покушение на самого себя с помощью 100-150 граммов тротила (именно в таком эквиваленте оценивают мощность взрывчатки эксперты) - достаточно рискованное мероприятие. Ведь даже если этого количества будет недостаточно для убийства, то покалечить бомба может элементарно – лишить зрения или же серьезно контузить, после чего объект просто потеряет рассудок, станет «овощем». Хотя инсценировка, наверняка, является одной из версий, которые в этой ситуации отрабатывают следователи.

Взрыв на улице Хлебодарной произошел всего за день (30 сентября) до окончания приема от кандидатов списков в их поддержку. После чего ЦИК зарегистрирует кандидатов и они смогут вести агитацию.

Первым сдал списки врио Главы ДНР Денис Пушилин. Он – наиболее вероятный претендент на высший пост в Республике. После того, как стало ясно, что в выборах не участвуют экс-глава Совбеза ДНР Александр Ходаковский, экс-спикер Народного совета Андрей Пургин, экс-вице-премьер Дмитрий Трапезников и вдова Александра Захарченко – Наталья, у Дениса Владимировича практически нет серьезных соперников в предвыборной гонке. Если не случится чего-то чрезвычайного, когда симпатии избирателей могут качнуться в другую сторону. Поэтому для Пушилина, как действующего руководителя ДНР, очень важно, чтобы в республике сейчас сохранялась спокойная обстановка.

Взрыв в офисе Компартии мог быть выгоден кому-то из других кандидатов. Тогда выбывает из гонки один из соперников. Рейтинг врио Главы ДНР снижается – не обеспечил стабильность. А вперед вырывается некто третий.

Еще раз оговорюсь, все это могло бы иметь место, будь выборы в обычной обстановке. А пока идет война, любая нестабильность в ДНР лишь на руку киевским властям.

КСТАТИ

Литвинов: "После того, как паника немного улеглась, мне поступил звонок от представителя штаба Игоря Хакимзянова который обвинил меня напрямую в произошедшем"

Руководитель компартии ДНР Борис Литвинов рассказал такие подробности

На съезде КП ДНР присутствовало около трехсот человек и производился сбор подписей в пользу одного из кандидатов на пост Главы ДНР.

Игорь Хакимзянов чуть больше месяца назад приостановил свое членство в партии, мотивируя это тем, что он хочет подавать документы на пост Главы ДНР.

- Он не являлся делегатом съезда, потому что он не член партии. Ему, видимо, сказали, что у нас сегодня съезд, собралось более 300 человек, и он решил попросить у делегатов съезда поставить подписи в подписных листах, которые необходимы для того, чтобы его зарегистрировали как кандидата на пост Главы ДНР. Ему надо собрать 10 000 подписей, - рассказал Литвинов.

Литвинов отметил, что после взрыва ему стали поступать звонки с угрозами.

Съезд закончился, все разошлись и Игорь с помощниками начали собирать подписи, и когда его команда уже заканчивала это делать, прогремел взрыв.

- После того, как паника немного улеглась, мне поступил звонок от представителя штаба Игоря Хакимзянова который обвинил меня напрямую в произошедшем, что мы подстроили все это и что я "отвечу по полной программе, - добавил Литвинов.

КАК ЭТО БЫЛО:

Взрыв в Донецке: что произошло на Хлебодарной 29 сентября 2018?

Вчера в Донецке около часа дня прогремел взрыв в результате которого пострадали четыре человека, жертв нет. (подробности):