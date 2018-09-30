Взрыв в Донецке: что произошло на Хлебодарной 29 сентября 2018?

СЕГОДНЯ 10:33 2018-09-30T11:14:00+03:00

Вчера в Донецке около часа дня прогремел взрыв в результате которого пострадали четыре человека, жертв нет.

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Вчера в Куйбышевском районе Донецка по улице Хлебодарной приблизительно в 12 часов 45 минут прогремел взрыв.

Здание на Хлебодарной, где произошел взрыв. Фото: соцсети

Неизвестное взрывное устройство сработало на съезде коммунистической партии ДНР. Взрыв произошел в тот момент, когда мероприятие уже окончилось и люди покидали помещение. Как сообщили очевидцы, взрывпакет был установлен в одном из углов холла.

От взрыва пострадали четыре человека. Тяжелее всего ответственный секретарь Ирина Якина. Среди пострадавших во время взрыва кандидат на пост главы ДНР Хакимиязов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/671019" frameborder="0"></iframe> Видео с места взрыва в Донецке.

Пострадавший кандидат на пост Главы ДНР И.Хакимзянов. Фото: WarGonzo

Один из свидетелей произошедшего рассказал, кто особенно пострадал при взрыве:

- Приехали МЧС, полиция, скорые и мы доставили женщину, травмированную осколками в карету скорой. Мой товарищ из Горловки, я с ним созвонился – состояние его нормальное. А вот женщина, она очень обгоревшая, обгорело лицо и волосы. Так же у нее была кровь, когда мы ее пертаскивали. В каком она состоянии сейчас мне неизвестно.

Чуть позже пострадавший при взрыве Игорь Хакимзянов, у которого обгорело лицо и волосы, дал интервью из больницы, где ему оказывали первую помощь:

- Это был взрыв. Мы заходили со своим доверенным лицом в здание на Хлебодарной и прогремел взрыв. В тот момент, когда заходил, когда прошел дверной проем, прогремел взрыв. Очнулся – на мне горит одежда. Сейчас звенит правая сторона, правым ухом плохо пока слышу. Оказали первую медицинскую помощь. Сейчас надо в себя прийти, оклематься слегка, сообщил Хакимзянов. Он так же рассказал, что связывает произошедшее со сложившейся ситуацией по выборам, сообщает WarGonzo.

Прибывшие на место сотрудники МВД сообщили, что в помещении сработало безоболочное взрывное устройство 100-150 граммов в тротиловом эквиваленте.

Фото внутри здания, где произошел взрыв. Фото: WarGonzo

По информации МЧС ДНР, от взрыва пострадали четверо:

Женщина, 1968 гда рождения, госпитализирована в горбольницу Донецка, состояние удовлетворительное;

Мужчина, 1980 года рождения, госпитализирован в ИНВХ имени Гусака;

Женщина, 1985 года рождения, госпитализирована в ИНВХ имени Гусака;

Мужчина 1986 года рождения, после осмотра в ДоКТМО от госпитализации отказался.

Взрывом уничтожено: мебель в эпицентре взрыва, а так же повреждена внутренняя обшивка стен.