2018-09-26T19:44:52+03:00
Политика

Кто претендует на Главу ДНР?

В ЦИК зарегистрированы кандидаты
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Выборы в ДНР назначены на 11 ноябряВыборы в ДНР назначены на 11 ноябряФото: Юрий СОБОЛЕВ
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Центральная избирательная комиссия ДНР приняла документы о выдвижении в качестве кандидатов на выборы Главы Республики от десяти человек. Об этом на брифинге по окончании периода приема документов сообщила журналистам председатель ЦИК Ольга Позднякова.

- 25 сентября в 18:00 ЦИК завершил прием документов на выборы Главы ДНР. Официально выдвинули кандидатуры 10 человек, — отметила Позднякова.

На пост Главы ДНР выдвинулись: Денис Пушилин, Павел Губарев, Елена Шишкина, Игорь Хакимзянов, Роман Храменков, Иван Михайлов, Владимир Медведев, Вячеслав Дьяков, Роман Евстифеев, Валентин Спиридонов.

Денис Пушилин – временно исполняющий обязанности Главы ДНР. Его называет главным претендентом на пост Главы.

Павел Губарев – народный губернатор. В движении ДНР – с 2014 года.

Елена Шишкина – адвокат, Председательствующий судья Украинского Народного Трибунала.

Игорь Хакимзянов – первый министр обороны ДНР.

Роман Храменков – депутат ДНР по списку «Свободный Донбасс» . В прошлом – стоматолог, глава Енакиево, затем Горловки, а после – работал в аппарате Главы ДНР.

Иван Михайлов – экс – министр агропрома ДНР.

Владимир Медведев – зам. Министра образования ДНР.

Вячеслав Дьяков – военнослужащий ДНР, известный еще с обороны Славянска с позывным Сенсей.

Роман Евстигнеев- музейный сотрудник, руководитель музея боевой и трудовой славы союза ветеранов Афганистана Петровского района Донецка

Валентин Спиридонов – директор Енакиевского хлебозавода

- Выдвинуть свою кандидатуру намеревался также Алексей Овчаренко, однако в связи с несоответствием перечню и видам документов, установленных Законом ДНР и Постановлением ЦИК, процедуру выдвижения ему пройти не удалось, — добавила Позднякова.

Прием документов о выдвижении кандидатов на выборы Главы ДНР проходил с 21 по 25 сентября. Первым на участие в выборах зарегистрировался временно исполняющий обязанности Главы Республики Денис Пушилин.

7 сентября Народный Совет ДНР принял решение о проведении 11 ноября выборов Главы Республики и депутатов парламента, а также утвердил состав Центральной избирательной комиссии

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