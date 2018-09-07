2018-09-07T13:26:17+03:00
Политика

Что будет делать Денис Пушилин на месте Захарченко

Сегодня Денис Пушилин избран временно исполняющим обязанности Главы Республики
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Фото: vsednr.ruФото: vsednr.ru
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Денис Пушилин был назначен временно исполняющим обязанности Главы Донецкой Народной Республики. Об этом стало известно днём 7 сентября. Сразу же после назначения он сделал первое заявление, в котором поблагодарил депутатов Народного Совета за оказанное ему доверие.

- Хочу поблагодарить Народный Совет, который позволил сегодня своим голосованием сохранить нормы Конституции, что позволяет нам поддержать и продолжить дело Александра Владимировича и приложить все усилия, чтобы решения, которые определялись им, были реализованы. Хотелось бы сделать жизнь Донбасса счастливой, - сказал Пушилин.

На месте Главы Республики он намерен в первую очередь активизировать работу Совета Министров.

В связи с трагической гибелью Главы ДНР Александра Захарченко в Народном Совете было принято решение о прекращении его полномочий. Временно исполняющим обязанности Главы Донецкой Народной Республики был назначен Денис Пушилин. Такое решение принято на пленарном заседании Народного совета. (Подробнее)

Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал в ходе одного из своих интервью о том, как продвигается следствие по делу убийства первого Главы Республики Александра Захарченко. (Подробнее)

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