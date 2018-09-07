Денис Пушилин назначен временно исполняющим обязанности Главы ДНР

СЕГОДНЯ 12:39 2018-09-07T12:47:53+03:00

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Временно исполняющим обязанности Главы Донецкой Народной Республики был назначен Денис Пушилин. Такое решение принято на пленарном заседании Народного совета.

В связи с трагической гибелью Главы ДНР Александра Захарченко в Народном Совете было принято решение о прекращении его полномочий.

- Считать досрочным прекращения полномочий Главы ДНР Александра Захарченко в связи со смертью - с 1 сентября текущего года, - сказала заместитель председателя Народного совета ДНР Ольга Макеева.

Также зампред НС зачитала решение Генеральной прокуратуры Республики, в котором говорится, что на Дмитрия Трапезникова не могло быть возложено исполнение обязанностей главы ДНР, поскольку он не является первым вице-премьером и никто такую должность в республике не занимал.

- В ДНР отсутствует должность первого заместителя, поэтому нам нужно принять решение и назначить врио Главы - Дениса Пушилина, - предложила Макеева.

Большинством голосов предложение Ольги Александровны было поддержано.

На сегодняшний день, единственным легитимным органом Республики является Народный совет.

- Решением Народного совета - все министры ДНР отправлены в отставку, - говорится на сайте совмина.

НС ДНР предстоит сформировать Совет министров и Центрально-избирательную комиссию.

Напомним, что в день трагической гибели Александра Захарченко, после эксренного заседания Совмина, временно исолняющим обязанности Главы ДНР назначен Дмитрий Трапезников.

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