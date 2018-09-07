Максим Галкин: Утром у Кобзона была химиотерапия, а вечером он уже выступал в Донецке

СЕГОДНЯ 08:14 2018-09-06T22:06:25+03:00

Иосиф Давыдович нашел в себе силы десять раз приехать в воюющий Донбасс, несмотря на свою болезнь

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Однажды Иосиф Кобзон поехал выступать в Донецк в тот же день, когда ему сделали химиотерапию. Об этом 1 сентября во время эфира передачи «Сегодня вечером. Памяти Иосифа Кобзона» рассказал ведущий Максим Галкин.

- Помню, мы как-то пришли в гости к Валентину Юдашкину, там я встретил Нелю. Я спросил её: «А где Иосиф Давыдович?» Она ответила: «Он в Донецке выступает». Я удивился: «Как, у него же сегодня утром химия была?» Неля: «Утром была химия, потом сел на самолёт, полетел... уже вечером он выступил там. Он мне уже звонил из ресторана и говорил, какое там вкусное рагу».

Во время войны в Донбассе Иосиф Кобзон десять раз приезжал поддержать народ, который отстаивает родную землю. Народный артист СССР не только помогалматериально: привозил лекарства, медицинское оборудование, продукты, игрушки, музыкальные инструменты... Помимо этого он поддерживал моральный дух своих земляков: давал многочасовые концерты, которые заряжали людей позитивом. В Донецке бывало, что Кобзон давал и по четыре выступления в день. В музыкальной школе, в садике, в театре...

Напомним, в последний путь Иосифа Кобзона проводили 2 сентября. В тот же день в Донецке проходила церемония прощания с первым Главой Республики Александром Захарченко. Ранее сообщалось, что перед гибелью Александр Владимирович говорил о своих планах приехать на похороны Иосифа Давыдовича.

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