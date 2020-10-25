День флага ДНР: В центре столицы дончане развернули огромный триколор

В Республике отметили День Государственного флага Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Разворачивали флаг на площади Ленина активисты, пробежавшие сегодня праздничную эстафету.

- Желаю всем жителям Республики, чтобы наш родной флаг развевался над нами и вел нас к победам. Мы не должны забывать, что именно под этим флагом стоят наши защитники на передовой и именно под этим флагом с нашей земли прогоняли украинских захватчиков. Очень хочется, чтобы мы в скором времени жили под этим флагом в мире, согласии и благополучии, - говорит активист Народной Дружины, участник эстафеты Владислав.

В Республике отметили День Государственного флага Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Отдельно стоит отметить, что участники торжества в особой строгости придерживались норм противовирусной безопасности, что являлось главным условием для участия в праздновании.

- Честно говоря, неудобно все это... Маски, перчатки, антисептик, но все присутствующие понимают величину риска. Мы хотим отметить праздник нашего флага, но в этом году мы делаем это очень трепетно, заботясь о своем здоровье и здоровье окружающих, - рассказывает участник акции и эстафеты Дмитрий.

В Республике отметили День Государственного флага Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Несмотря на трудности и преграды, которые причинила эпидемия коронавируса, День флага республика отметила без проблем и все участники остались довольны.

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