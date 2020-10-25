День флага ДНР: Семейные пары запустили в небо черно-сине-красных воздушных змеев

Хорошая погода по итогу помогла более чем 50 семьям нашего города хорошо провести свое время в кругу семьи и отметить День флага Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В День Государственного флага ДНР для семейных пар Донецка организовали запуск черно-сине-красных воздушных змеев. Он проходил на Набережной. Здесь собрались семьи с детьми.

Хорошо провести время семьям помогала ветреная погода, благодаря которой запуск змеев был удачным. Семейный праздник жителям принес много положительных эмоций, однако, несмотря ни на что меры противовирусной безопасности соблюдались очень жестко.

- Мы на самом деле очень рады, что смогли отметить праздник нашего флага, мы до последнего думали, что никаких мероприятий из-за эпидемии у нас не будет, но к счастью нам повезло. Сегодня мы пришли с нашим сыном - Богданом и хотим, чтобы он помнил историю своих предков и знал, что означают цвета нашего флага, - рассказывает жительница Донецка Ольга.

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