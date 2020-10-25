Эстафета, 300-метровый триколор на площади Ленина: Как Республика отметила День Флага

Праздник завершился развертыванием знамени на столичной площади. Фото: ОД "ДР"

Сегодня Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей Республики с Днем Государственного флага.

- Цена нашей свободы велика. Также велико и стремление сохранить Родину, память, историю и традиции для потомков. За это и боремся. И никто, кроме нас, не посмеет решать судьбу Донбасса. Это право только тех, кто здесь живет и трудится, – сказал Пушилин.

Эстафета по случаю празднования Дня Государственного флага ДНР прошла сегодня в Республике и объединила несколько сотен жителей.

Участники эстафеты стартовали утром из Новоазовска, Дебальцево, Снежного, Амвросиевского района, Горловки, Докучаевска. Пробегая пять километров, согласно маршруту, спортсмены передавали флаг своим коллегам.

Вечером участники прибыли в Донецк, где собрались на центральной площади им. Ленина. Там они развернули трехсотметровый триколор, как символ мужества защитников и трудовых побед мирных жителей.

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