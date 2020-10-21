Коронавирус в ДНР, последние новости на 21 октября 2020 года: В Республике выявили еще 117 зараженных

С начала пандемии в ДНР всего было выявлено 5509 случая заражения COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщило еще о 177 пациентах с коронавирусом. Результаты их тестов на COVID-19 были получены еще 20 октября. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— За сутки выписано 43 человека. Кроме того, зарегистрировано 18 летальных случаев – мужчины в возрасте от 65 до 86 лет и женщины в возрасте от 49 до 90 лет, — говорят в здравоохранительном ведомстве Республики. — Всего по состоянию на 10.00 21 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 5509.

Кроме того, в Минздраве ДНР рассказали, что с начала пандемии ковидную инфекцию победили 2461 человек. Зарегистрировано 385 летальных случаев. Лечение продолжают 2663 пациентов. Всего было выявлено 5509 случая заражения COVID-19.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — добавили в пресс-службе ведомства.

Тем временем стало известно, что власти страны укрепляют «передовые» Минздрава в борьбе с коронавирусом. Так стало известно, что в Республике создадут отдельные «розовые зоны» в больницах для выздоравливающих от коронавируса. Что позволит более оперативно освобождать места для тех, кто только поступил на лечение.

Но и это еще не все. Таможни ДНР теперь в первую очередь будут оформлять фуры с медикаментами и аппаратами. Об этом сообщили на днях в пресс-службе Миндоходов ДНР.

Кстати, таким образом, в ДНР уже поступил груз медпрепаратов с большим количеством антибиотиков первой и второй группы.

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