В ДНР создадут отдельные «розовое зоны» в больницах для выздоравливающих от коронавируса

В «чистой зоне» зараженных нет, здесь врачи работают только в масках, кроме того, сюда могут приходить родственники пациентов Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава ДНР Денис Пушилин провел видеоконференцию с представителями здравоохранения по вопросам борьбы с COVID-19. Об этом сегодня сообщается в телеграмм-канале лидера Республики.

По словам Главы ДНР, в настоящее время в городах и районах развернуто 37 госпитальных баз для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Большинство лечебных учреждений справляется с повышенной нагрузкой. При этом на повестке остаются вопросы, сколько еще смогут больницы принять на госпитализацию, и как обстоят дела с лекарствами и средствами индивидуальной защиты.

- Кроме перечня того, что необходимо в первую очередь, услышал и предложения, например о создании отдельной базы для выздоравливающих, так называемой «розовой зоны», чтобы можно было оперативнее освобождать места для вновь поступающих больных. Это и другие приемлемые решения рассмотрим – дал поручение и.о. министра здравоохранения ДНР Александру Оприщенко — и в срочном порядке будем реализовывать, — подчеркнул Пушилин.

Сегодня задействованные под лечение COVID-19 госпитальные базы ДНР в настоящее время поделены на так называемую «красную зону» и «чистую зону».

Ранее аптеки пяти городов ЛНР получили ряд лекарственных средств, пользующихся повышенным спросом у населения

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