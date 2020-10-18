Коронавирус в ДНР, последние новости на 18 октября 2020 года: За все время коронавирус в ДНР диагностировали у 5278 человек

Лечение от коронавируса в ДНР продолжают 2560 пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что за сутки коронавирус в ДНР выявили у 101 жителя.

В Минздраве ДНР рассказали, что по состоянию на 10.00 18 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 5278.

- На лечении (стационарном и амбулаторном) – 2560 пациентов, выписаны – 2369 человек, летальных случаев – 349, - рассказали в здравоохранительном ведомстве Республики.

Кроме этого, за сутки выявлено 179 случаев пневмоний, из них 94 госпитализировано.

- Всего на лечении 1913 пациентов с пневмониями, из них 356 на кислородной поддержке, - сказали в министерстве.

Тем временем, Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ, обязывающий органы власти, предпринимателей, госпредприятия, а также учреждения и организации всех форм собственности отказывать в обслуживании жителям, не соблюдающим масочный режим.

Продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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