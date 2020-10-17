Коронавирус в ДНР, последние новости на 17 октября 2020 года: запретили обслуживать жителей без масок

Маски стали предметом первой необходимости Фото: Олег ЗОЛОТО

За все время коронавирус в ДНР выявили у 5177 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Согласно исследованиям, проведенным 16 октября, выявлено 119 новых случаев заболевания. За сутки с дважды отрицательным тестом выписан 41 человек. Кроме того, зарегистрировано 12 летальных случаев – мужчины в возрасте от 50 до 86 лет и женщины в возрасте от 36 до 87 лет, - говорится в сообщении.

Сейчас от коронавируса в ДНР проходят лечение 2459 пациентов. Более того - за сутки выявлено 201 случай пневмоний, из них 101 госпитализировано. Всего на лечении 1819 пациентов с пневмониями, из них 336 на кислородной поддержке (+53 за сутки), - сообщает Минздрав.

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ, обязывающий органы власти, предпринимателей, госпредприятия, а также учреждения и организации всех форм собственности отказывать в обслуживании жителям, не соблюдающим масочный режим.

Невыполнение правил поведения, противоэпидемических мер и требований влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 100 до 500 рублей; на должностных лиц и физических лиц – предпринимателей – от 1 000 до 5 000 рублей.

Всего в мире на утро 17 октября 39 588 127 подтвержденных заболевших COVID-19 (+407 177 за сутки).

На Украине продолжается вторая волна коронавирусной инфекции: на 17 октября всего выявлено 293 641 инфицированный (+6 410 случая за сутки).

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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