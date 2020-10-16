Семен Пегов: Благодаря Мотороле сотни, если ни тысячи людей подхватили вирус бесстрашия

Моторола и Пегов познакомились еще до создания легендарного батальона «Спарта» в Донбассе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

16 октября жители Республики вспомнили о годовщине смерти легендарного командира «Спарты» Арсене Павлове с позывным «Моторола». Не остался в стороне и военкор, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов, который был знаком лично с героем ДНР.

— Мотор, конечно, был удивительным. Живым, настоящим, бескомпромиссным. Благодаря ему сотни, если ни тысячи люди подхватили вирус бесстрашия. Знаете, когда в компании кто-то начинает бояться - страх передаётся как психическая инфекция. Мотор продемонстрировал, что смелость тоже заразительна. Не знаю как передать это чувство - когда даже в самых жестких ситуациях, когда за спиной рвутся пакеты «Града» - а ты спокоен, потому что Арсен спокоен. Для меня потерять его - потерять часть себя. Мы все помним о тебе, брат! Для нас ты - всегда живой! — поделился Пегов в социальных сетях.

В этом году уже отмечается четвертая годовщина со дня гибели Моторолы. К этой дате на Аллее Героев в Донецке установили его бюст. Он стоит в один ряд с такими же монументами, посвященные первому Главе ДНР Александру Захарченко и комбату Михаилу Толстых «Гиви».

Напомним, что ранее Глава ДНР Денис Пушилин выразил надежду о скорейшем освобождении российского журналиста Семена Пегова, который был задержан в Минске во время освещения акции протеста. Ведь благодаря журналистской деятельности Пегова, в свое время вышла целая серия фильмов о событиях в Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина может оставить без пенсий жителей республик Донбасса, которые полгода не снимали деньги с карточек

Прошло больше 6 месяцев с момента закрытия пунктов пропуска на линии разграничения (подробнее)