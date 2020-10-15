В ДНР рассказали о ситуации с коронавирусом

В стационарах ДНР находится 2 284 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тема коронавируса сейчас самая актуальная. Ее обсуждают на всех телеканалах, в печатных изданиях, телеграмм-каналах, социальных сетях и прочих источниках. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Донецкой Народной Республики Александр Оприщенко рассказал о ситуации с ковидом.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко дал комментарий о ситуации с ковидом Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

— Сегодня у нас почти 5 000 официально выявленных пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19. Как мы понимаем, в реальности их больше раза в два-три. Просто кто-то не обращается в медицинские учреждения, у кого-то нет возможности сдать тест и тому подобное. На лечении в стационарах находится 2 284 человека с подтверждённым диагнозом. К сожалению, за последние три недели мы имеем отрицательную динамику роста заболеваемости пневмониями и обычными, и ковидными. Если раньше мы выявляли до 30 - 40 человек в сутки, то сейчас эта цифра примерно 60-80 человек, — говорит Александр Оприщенко.

В социальных сетях сейчас идут баталии по поводу перепрофилирования лечебных учреждений Республики под лечения коронавируса.

— Врачи сейчас действительно герои. В отдельных местах очень мало людей могут работать и справляется с напряжением, но их нужно всячески поддерживать потому что, если не будет врачей, то в конце концов мы столкнемся с тем, что уже некуда будет класть пациентов или некому будет их лечить, поэтому Минздрав просит всех граждан ответственно относиться к рекомендациям.

По словам Александра Александровича, уже на этой неделе будут большие закупки медикаментов для аптек, что сможет улучшить ситуацию в ближайшие две недели. Деньги выделены и уже вчера госпредприятие «Лекарства Донбасса» начало закупать медикаменты, средства индивидуальной защиты, партии антибиотиков, антикоагулянтов и других веществ общей группы, респираторы и маски, перчатки и защитные костюмы повышенной степени защиты.

Также Минздрав отправил в Российскую Федерацию заявку на получение вакцины от коронавируса, однако сроки ее получения не разглашаются.

По проведению тестов на коронавирус ситуация сложилась несколько иная. В республике сейчас работает две государственные лаборатории, которые проводят тестирования. У одной из ни мощность - 280 исследований в сутки, у другой - 30 до 40 тестов в сутки. В сумме не более 320 тестов в сутки, однако потребность в выполнении исследований - примерно 700-800 тестов в день.

Глава Минздрава призвал соблюдать все меры предосторожности и заботиться о себе, своих семьях, близких и родных.

— Молодые переносят любые заболевания легче, но к счастью, у каждого из нас есть родители, бабушки, дедушки и другие близкие люди пожилого и преклонного возраста. В первую очередь нужно беспокоиться о них, потому что они самые незащищенные от ковида. Также в особой зоне риска те, кто имеет всячески хронические заболевания, особенно сахарный диабет, нужно быть предельно осторожным.

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