Коронавирус в ДНР, последние новости на 16 октября 2020 года: За все время Covid-19 выявлен у 5058 жителей

Лечение продолжают 2393 пациента Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР выявили еще у 153 жителей.

Отмечается, что за сутки от ковидной инфекции выздоровел 31 человек. За этот же период зарегистрировано 13 летальных случаев.

- По состоянию на 10.00 16 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 5058, - сказали в здравоохранительном ведомстве ДНР.

В Минздраве Донецкой Народной Республики рассказали, что за все время выздоровевших от коронавируса – 2328 человек. Зарегистрировано 337 летальных случаев. Лечение продолжают 2393 пациента.

Тем временем, в Донецкой Народной Республике рассказали, как будут работать суды государства в связи с распространением коронавируса. В Верховном суде рассказали порядок деятельности.

Напомним, что школьники Республики после длительных каникул перейдет на дистанционное обучение. Кроме этого, усилен контроль за соблюдением выполнения ограничительных мер, принятых для противодействия распространения коронавирусной инфекции в ДНР.

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