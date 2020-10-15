Мечтает защищать слабых: 8-летнему мальчику из Донецка помогли стать супергероем

Целый день Никита провел в пожарно-спасательной части. Фото: dnmchs.ru

Стать супергероем и защищать слабых, как папа – такова мечта 8-летнего Никиты Меженина из столицы Республики. Отец мальчика погиб на службе. Он был посмертно награжден Георгиевским Крестом IV степени.

Желания мальчика осуществил глава министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Алексей Кострубицкий. Генерал-лейтенант службы гражданской защиты подарил Никите возможность стать героем-спасателем. Целый день мальчик провел в спасательном ведомстве.

Желания мальчика осуществил глава министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Алексей Кострубицкий. Фото: dnmchs.ru

8-летнему мальчику из Донецка помогли стать супергероем. Фото: dnmchs.ru

Маленького дончанина встретили глава спасательного ведомства и личный состав. Уже через несколько минут на Никите была форменная одежда спасателя – ее подготовили специально для юного гостя.

Сначала мальчика провели по пожарно-спасательной части, показали технику, которая находятся в боевом расчете. В глазах ребенка была искренняя радость – исполнилась его мечта.

- Никита вместе с пожарным караулом отработали действия при получении сигнала «Тревога». Ярким впечатлением стало для школьника участие в тренировке по тушению пожара, мальчик тушил очаг возгорания с помощью порошкового огнетушителя и водяного пожарного ствола, - говорят в спасательном ведомстве. - Никита побывал в Отряде пиротехнических работ, ему показали спецоборудование и макеты взрывоопасных предметов, провели инструктаж по мерам безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов, познакомили со специально обученными собаками по поиску людей и взрывоопасных предметов.

8-летнему мальчику из Донецка помогли стать супергероем. Фото: dnmchs.ru

Мальчик хочет стать настоящим спасателем. Фото: dnmchs.ru

Мальчик хочет стать настоящим спасателем. С уверенностью можно сказать, что после такого опыта, это желание только возросло. А пока что Никита тренирует выносливость и усиливает физическую подготовку на занятиях по каратэ. Именно с этим увлечением был связан еще один подарок от Алексея Александровича. Министр вручил юному «супергерою» кимоно и другие принадлежности и поблагодарил за смелость.

8-летнему мальчику из Донецка помогли стать супергероем. Фото: dnmchs.ru

Стать супергероем и защищать слабых, как папа – такова мечта 8-летнего Никиты Меженина из столицы Республики. Фото: dnmchs.ru

Никиту познакомили со специально обученными собаками по поиску людей и взрывоопасных предметов. Фото: dnmchs.ru

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