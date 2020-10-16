В ДНР рассказали, как будут работать суды в связи с распространением коронавируса

Доступ жителей в суды значительно ограничат из-за угрозы коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в республиканских судах введены ограничительные меры. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного Суда ДНР.

- Постановлением Президиума Верховного Суда ДНР гражданам рекомендовано подавать документы через интернет или почту, - говорится в сообщении.

Также рекомендовано рассматривать дела и материалы безотлагательного характера, в том числе о защите конституционных прав граждан на свободу и личную неприкосновенность, охрану здоровья и собственности (ходатайства и представления Генерального прокурора, предусмотренные статьей 21 Закона «О статусе судей», дела об административных правонарушениях; об оказании лицу психиатрической помощи в принудительном порядке, о принудительной госпитализации в противотуберкулезное учреждение; дела в порядке приказного производства; дела, всеми участниками которых заявлены ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие, если их участие при рассмотрении дела не является обязательным).

В остальных случаях суд вправе самостоятельно принять решение о рассмотрении дела. В частности, при наличии технической возможности суды могут рассматривать дела путем использования систем видеоконференцсвязи. Также ограничивается доступ в суды людей, не являющихся участниками судебных процессов по делам, указанным в пунктах 4 и 5 постановления.

Консультацию по интересующим вопросам можно получить по телефонам, размещенным на официальном сайте Верховного Суда и судов общей юрисдикции.

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