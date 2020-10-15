В ДНР собрали урожай в «Суперинтенсивном яблоневом саду»

Суперинтенсивный яблоневый сад в селе Кузнецово-Михайловка Тельмановского района был заложен в апреле 2017 года Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Суперинтенсивный яблоневый сад в селе Кузнецово-Михайловка Тельмановского района был заложен в апреле 2017 года. Инициатором проекта выступил исполняющий на тот момент обязанности Министра агропромышленной политики и продовольствия Владимир Антонов. В высадке первых саженцев участвовал первый Глава Республики Александр Захарченко.

- На первом этапе был высажен десятигектарный сад, а осенью 2017-го ещё 90 гектаров. Общая площадь сада – 100 гектаров. Всего в саду высажено 9 сортов яблок: «Фуджи», «Ред Чиф», «Ренет Симиренко», «Либерти», «Брэбвэл», «Леди Крым», «Джокос», «Гала» и «Голд Крым». Эти сорта являются зимними. При определённых условиях и температурах плоды могут храниться очень долго, - говорит генеральный директор Государственной корпорации «Аграрный Донбасс» Эдуард Ершов.

сего в саду высажено 9 сортов яблок: «Фуджи», «Ред Чиф», «Ренет Симиренко», «Либерти», «Брэбвэл», «Леди Крым», «Джокос», «Гала» и «Голд Крым» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сады находятся в живописных местах Тельмановского района. Любой проезжающий захотел бы иметь дачу с видом на такую красоту.

Первый урожай яблок в суперинтенсивном саду собрали в 2019 году – 82 тонны с 10 гектаров плодоносящего сада. Само создание сада создало десятки рабочих мест для жителей окрестных деревень, которым теперь не нужно искать работу далеко от дома.

- Лично мне моя работа нравится, мне приятно смотреть, как создаются такие сады, которые создавались еще тогда, в годы нашей молодости. Для молодежи тоже создали рабочие места и это очень хорошо, чтобы вся молодежь не только в город уезжала, но и село поднимала – это дело не менее достойное, - считает работница сада Татьяна.

Сейчас сад является крупнейшим государственным садоводческим предприятием в Республике Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В 2020 году полностью собран урожай сортов «Гала», «Либерти», «Ред Чиф», «Ренет Симиренко». Сейчас идет сбор яблок сорта «Фуджи». Собранные яблоки реализуются по доступным социальным ценам в фирменных магазинах Объединения «Шахтёрская птицефабрика» и на ярмарках.

Сейчас сад является крупнейшим государственным садоводческим предприятием в Республике Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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