К концу недели в ДНР похолодает

Осталось несколько дней, чтобы порадоваться красивой осени. ФОТО: Евгения Карпачева

К воскресенью температура снизится до +10…+15 градусов. Такой прогноз сделали в МЧС ДНР.

- Важно правильно подготовиться к зимнему времени, - говорит донецкий врач – терапевт, к.м.н. Евгений Смирнов. – Сейчас возрастет риск сердечно – сосудистых заболеваний и депрессивных расстройств. Мы хоть и не переводим время на час назад, как в Украине, но организму нужно помочь правильно войти в зиму. Энергию можно поднять утренней зарядкой, достаточным количеством воды и правильным питанием. Можно включить в рацион больше рыбы, бобовых, зелени, отвара из шиповника, сезонных овощей и фруктов, которые нормализируют витамин С в организме. "Включить" организм с утра поможет калорийный завтрак - овсянка, омлет, стакан молока или сока.

Прогулка минимум полчаса в день поможет организму восполнить нехватку витамина D и адаптироваться к холодам. Я рекомендую не сидеть вечерами за компьютером или у телевизора. Минимум за два часа до сна нужно успокоиться и не отвлекаться на разные ток – шоу. Мы входим в непростую зиму, когда к сезонным ОРВИ добавится еще и коронавирус. А сейчас число заболевших все увеличивается. Каждый день – около ста новых случаев. Но все, на что мы можем повлиять – это гигиена сна и питание.

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