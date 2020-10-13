Президент федерации дзюдо ДНР Владимир Антонов: Вектор развития федерации направлен в сторону популяризации спорта среди молодежи

Владимир Николаевич в Правительстве эффективно решает социальные вопросы, а на татами – демонстрирует высшее мастерство. Фото: Федерация дзюдо ДНР

На недавнем Кубке ДНР по дзюдо на татами в кимоно вышел заместитель председателя Правительства Республики Владимир Антонов. Он лихо положил на лопатки своего противника. Сейчас в Республике формируется сборная по дзюдо, которая в конце ноября отправится на чемпионат России в Хабаровск. Несмотря на очень плотный график работы в Правительстве, Владимир Николаевич нашел время для эксклюзивного интервью «Комсомольской правде».

Владимир Антонов рассказал, как спорт помогает детям состояться в жизни Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ЛЮБОВЬ ВСЕЙ ЖИЗНИ

- Довольны ли Вы уровнем подготовки наших дзюдоистов?

- Спортсмены продолжают радовать нас зрелищными поединками. Ребята достаточно хорошо подготовлены, у них высокий уровень мастерства. Кстати, в минувшем году в Республике в открытом чемпионате участвовали шестнадцать регионов Российской Федерации и тогда наши дзюдоисты завоевали до 80 процентов золотых медалей.

В этот раз после длительной паузы из-за эпидемиологической обстановки соревнования проводили каждые две недели. Одну неделю по дзюдо, другую – по самбо.

Дзюдо становится спортом номер один. Фото: Федерация дзюдо ДНР

- Владимир Николаевич, насколько дзюдо развито в Республике?

- У нас дзюдо - самый популярный вид спорта. Основной тренерский состав – это 90 человек. Одно занятие по дзюдо посещают до пятидесяти человек. В ближайшее время будут открыты дополнительные залы в Шахтерске, Новоазовске, Старобешево, Тельманово и Донецке. В столице Республики создадим условия для занятий дзюдо на базе легкоатлетического манежа Донецкого национального политехнического университета.

За полтора года существования федерации дзюдо ДНР (а она была создана 21 февраля 2019 года. – Авт.) количество ее членов спортсменов увеличилось больше чем на три с половиной тысячи, в то время как еще год назад у нас не было и тысячи профессиональных дзюдоистов.

Мы видим, что и число любителей нашей большой всемирной семьи с каждым годом растет. Приятно, что в дзюдо приходят ребята, которые раньше никогда не занимались спортом. То есть они приходят осознанно, уверен, что для многих этот вид спорта станет любовью всей жизни.

Дзюдо становится спортом номер один. Фото: Федерация дзюдо ДНР

СТАРЕЙШЕМУ ДЗЮДОИСТУ 91 ГОД

- В каком возрасте нужно начинать заниматься этим видом спорта?

- Чем раньше, тем лучше. К слову, заниматься этим видом спорта можно и в глубокой старости. В Японии есть спортсмены-дзюдоисты в возрасте 90 лет и старше. У нас тоже есть уважаемый член сборной Георгий Черепахин, который в 91 год на прошлом Дне дзюдо показал красивейшие броски и после того, как потренировался с молодежью, поехал домой на велосипеде!

- Что занятия дзюдо дадут молодежи?

- Возможность победить. Знаете, в любом виде спорта, если им заниматься профессионально и отдавать ему душу, результат не заставит себя долго ждать.

Краеугольный камень философии дзюдо: поддайся, чтобы победить. Ребята, которые занимаются дзюдо, как правило, ни на кого не нападают. Наша главная задача – забрать детей с улицы и помочь состояться им в жизни.

Владимир Антонов рассказал, как спорт помогает детям состояться в жизни Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ОТКРОВЕННО

«В ПЯТЬ ЛЕТ ДЗЮДО МНЕ ЖУТКО НЕ ПОНРАВИЛОСЬ»

- В ком возрасте Вы занялись дзюдо? Кто Вас привел на первое занятие?

- Мне было пять лет, когда отец отдал меня в секцию по дзюдо. Мне жутко это не понравилось; я даже как-то расстроился. Ведь когда с 5-летним ребенком начинают агрессивно заниматься спортом, то это сложно для его понимания. Через какое-то время я ушел в самбо, и потом через время вернулся обратно в дзюдо. Моим тренером был Башир Магомедович Вараев, который является призером Олимпиады, обладателем Кубка мира, четырехкратным чемпионом СССР и Европы. Его имя внесено в список величайших дзюдоистов мира. Для нас огромная честь, что сегодня Башир Магомедович является вице-президентом Федерации дзюдо ДНР и поддерживает нас во всех начинаниях.

- Что Вам дали занятия дзюдо?

- Очень многое. Спорт закаляет с малых лет любого человека. На своем личном опыте могу сказать, что дзюдо воспитало во мне силу характера и непреодолимую волю к победе. Ведь самая сложная борьба – это борьба с самим собой. Если научиться побеждать себя, то остальные противники будут значительно слабее.

Справка «КП»

Дзюдо (с японского – «мягкий путь») - единоборство, созданное в конце XIX века японским мастером боевых искусств Дзигоро Кано. В отличие от бокса, карате и других видов единоборств с преобладающей ударной техникой в стойке, основу дзюдо составляют броски, болевые приемы, удержания и удушения, как в стойке, так и в партере. Кано во главу угла поставил не саму технику (дзю), а путь самосовершенствования (до). Дзюдо зиждется на трех главных философских принципах: 1) Взаимная помощь и понимание для достижения большего прогресса. 2) Наилучшее использование тела и духа. 3) Поддаться, чтобы победить.

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