Омбудсмен ДНР настаивает на проведении Киевом процессуальной очистки бывших пленных в самое ближайшее время. Фото: ombudsmandnr.ru

Сегодня, 13 октября, на переговорах в рамках минского процесса украинская сторона продемонстрировала откровенно деструктивную позицию по вопросу процессуальной «очистки» лиц, перемещенных на территорию ДНР во время обменов 2019-2020 годов. Украина не только «сводит на нет» возможность прорыва в этой ключевой теме, но и нивелирует положительные результаты, которых удалось добиться ранее. Об этом сообщила представитель ДНР в подгруппе по гуманитарным вопросам, Уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.

Так, в ходе переговоров представители официального Киева озвучили информацию о лицах, перемещенных в ДНР в ходе обменов 29 декабря 2019 года и 16 апреля 2020 года, в отношении которых до сих пор продолжается уголовное преследование в Украине. Однако речь шла не о процессуальной «очистке» указанных граждан, как того требует согласованный и закрепленный Протоколами по итогам заседаний ТКГ механизм обмена. Напротив, Киев подробно рассказал, почему не может применить данную процедуру к ранее удерживаемым сторонникам ДНР.

- Я расцениваю такую позицию Украины как попытку изменить договоренности, подписанные накануне обменов 2019 и 2020 годов. То есть Киев фактически отказывается от взятых на себя обязательств, оправдывая свое бездействие несуществующими правовыми коллизиями, - заявила Дарья Васильевна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в ДНР, последние новости на 13 октября 2020 года: 110 случаев заражения и четыре летальных исхода за сутки

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на утро 13 октября 2020 года (подробнее)