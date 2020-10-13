Коронавирус в ДНР, последние новости на 13 октября 2020 года: 110 случаев заражения и четыре летальных исхода за сутки

За все время коронавирус в ДНР выявили у 4666 жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР выявили еще у 110 жителей.

- Согласно исследованиям, проведенным 12 октября, выявлено 110 случаев заболевания, - сообщили в Минздраве Республики.

Отмечается, что зарегистрировано четыре летальных случая.

- Скончались мужчины в возрасте от 45 до 85 лет и женщина в возрасте 58 лет, - рассказали в здравоохранительном ведомстве ДНР.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 4666 жителей. Из этого числа 2261 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 293 летальных случая. Лечение продолжают 2112 пациентов.

В Минздраве Донецкой Народной Республики также сообщили, что за сутки выявлено 184 случая пневмонии, из них 110 госпитализировано.

- Всего на лечении 1510 пациентов с пневмониями, из них 329 на кислородной поддержке, - сказали в ведомстве.

Напомним, продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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