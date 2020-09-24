Коронавирус в ДНР, последние новости на 24 сентября 2020 года: В пятницу откроется гуманитарный коридор с Украиной

Въезд в ДНР осуществляется по решению штаба "Здоровое движение" Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Пятьдесят шесть новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрированы в ДНР за минувшие сутки. В министерстве здравоохранения Республики уточняется, что в указанный период из лечебных учреждений с дважды отрицательными тестами выписаны 18 человек.

По данным Минздрава, на сегодняшний день в Республике всего подтверждено 3146 случаев заболевания: выздоровело 1990 человек, 976 проходят лечение, умерли 180.

Гуманитарный коридор между ДНР и подконтрольными Киеву территориями возобновит на день свою работу 25 сентября.

- В пятницу, 25 сентября 2020 года, КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд, - сообщили в Межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Напоминаем, при въезде на территорию ДНР гражданам необходимо заполнить бланк-согласие на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования. Желающие могут сдать платный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию при прохождении контрольно-пропускного пункта.

- Там чуть ли не ежедневные антирекорды по количеству заболеваемости, переполненные больницы. Это безопасность наших граждан. Пока там ситуация не изменится, пока не будет положительной динамики – речи о полном открытии границы речи идти не может. Только работа штаба, только острые случаи, - сказал Денис Пушилин во время прямой линии 22 сентября.

Граница с ЛНР остается по-прежнему закрытой.

Напоминаем, на Украине суточный прирост заболевших COVID-19 составляет 3372 человека. С начала пандемии в стране заразились коронавирусной инфекцией 188 372 человека, из них 3757 умерли.

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