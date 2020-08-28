Коронавирус в ДНР, последние новости на 28 августа 2020 года: Массовые празднования Дня города и Дня Шахтера пройдут на свежем воздухе

За время карантинных ограничений дончане соскучились по праздникам. Фото: Евгении Ка

Тридцать два новых случая COVID-19 диагностированы в ДНР за минувшие сутки. Об этом сегодня сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

В Минздраве отметили, что за отчетный период с дважды отрицательными тестами выписаны десять человек. С учетом последних данных, в ДНР подтверждено 2478 случаев заболевания: выздоровели 1198 человек, 1144 на лечении, умерли 136.

Напоминаем, что с 25 августа жителям разрешается досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и иные подобные мероприятия с очным присутствием граждан на открытом воздухе. Также допускаются и массовые спортивные мероприятия при условии заполнения мест их проведения не более чем на 50% и соблюдения социальной дистанции.

- Это очень здорово и так актуально как раз накануне наших любимых праздников - Дня города и Дня Шахтера. Мы за всемя карантина все очень соскучились по вот таким добрым поводам собраться с друзьями, чтобы сходить в парк или посидеть в кафе, - говорит жительница Донецка Людмила Асеева.

Нужно сказать, что в Донецке медицинские маски на лице сейчас можно встретить у единиц, возможно, это связано с жаркой погодой, которая традиционна для наших краев.

Тем временем, сегодня открылся очередной гуманитарный коридор с подконтрольной Киеву территорией. Ранее, 24 августа, им воспользовались почти 200 человек.

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