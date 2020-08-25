Денис Пушилин о выдаче паспортов ДНР: Очередь на 2023 год – это неправильно. Что людям делать до этого времени?

Глава ДНР пообщался с жителями Дмитровки. Фото: glavadnr.ru

В ходе общения Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина с жителями поселка Дмитровка был затронут вопрос паспортизации. Руководителя государства попросили ускорить этот процесс.

- Ситуация требует изменений, и в этом направлении уже работа ведется, - ответил Денис Владимирович.

Пушилин отметил, что для упрощения будет пересмотрен регламент.

- Очередь на 2023 год – это неправильно. Что людям делать до этого времени? – говорит Глава ДНР. - Вопрос будет проработан отдельно для сельского населения.

Напомним, что жители Республики продолжают получать гражданство Российской Федерации. Больше 130 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта в упрощенном порядке.

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