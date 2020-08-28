Сегодня в ДНР откроется гуманитарный коридор с Украиной

На КПВВ "Еленовка". Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Работа гуманитарного коридора между ДНР и подконтрольными Киеву территориями возобновится 28 августа с 9:00 до 18:00.

- В пятницу, 28 августа 2020 года, КПВВ «Еленовка»гуманитарный коридор в будет осуществлять пропуск граждан с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд, – сообщили в Межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

Въехать в ДНР возможно после предварительного получения разрешения межведомственного штаба. Для выезда из Республики необходимо иметь регистрацию на на подконтрольной Киеву территории.

Последний раз коридор открывался 24 августа, тогда из Украины въехали 190 человек. Как известно, всех приехавших в ДНР ждет 2-х недельная обсервация с прохождением обследования на коронавирус. Пребывание в лечебных учреждениях ДНР, кормление и обследования - бесплатны.

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