Создатель Музея боевого братства России Герман Владимиров: «Наш музей – не просто склад вещей, это союз русских по духу людей»

Герман Владимиров показывает, где изначально находился Музей Новороссии, баннер которого в первую же ночь порезали националисты. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Есть люди, которые вызывают искреннее уважение верностью своим взглядам. Им бы жить сытой размеренной жизнью, тем более все для этого имеется, ан нет. Один из таких Герман Владимиров - создатель Музея боевого братства России в Питере, человек, который регулярно помогает Донбассу, отправляя гуманитарный груз школам и детским домам.

По Питеру на номерах «Новороссия»

И он был первым, с кем я хотела встретиться, оказавшись в Питере. К гостинице подъехал минута в минуту, а его машину я узнаю сразу по номерам «Новороссия».

На номерах "Новороссия" по Питеру. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Извини, снарядов тебе в музей не привезла, не хотелось неприятностей на границе, - смеюсь я. - Зато привезла игру «Монополия», созданную в ДНР и о ДНР, там даже про наш комендантский час есть, а еще коллекцию наших уникальных талонов в транспорт – пусть станут отдельным стендом в музее.

- О! Спасибо, - Герман принимает подарки и предлагает показать самое первое место, где находился музей Новороссии в Питере. – Многие не поняли меня, посчитали предательством, когда музей поменял название и из Музея Новороссии стал Музеем воинской доблести Донбасса, а затем Музеем боевого братства России. Просто нужно понимать, что в начале нашего пути у музея были одни цели, зачастую исключительно информационные и просветительские. Сейчас они трансформировались и стали более глубокими – мы работаем на объединение патриотических сил. А потому тут нельзя ограничиваться только Донбассом. Музей боевого братства России мне кажется наиболее точным названием. К тому же это демонстрирует, что Донбасс от России мы не отделяем. Таким образом мы не даем замалчивать эту войну и ставим ее в один ряд с войнами в Афгане, Карабахе, Чечне, Сирии.

Экспонаты поступают в музей до сих пор. Фото: архив Германа Владимирова

Тут творил сам Блок

За разговором прибываем на улицу Декабристов (раньше называлась Офицерской) в Адмиралтейском районе Питера.

- Здесь когда-то жил Александр Блок, он выходил вон на тот балкон, - Герман указывает на старинное здание, где в принципе все балконы достойны русского поэта. – А частенько к нему приходил в гости Федор Шаляпин, они любили выпить вина и неспешно беседуя, прогуляться. Есть у Блока стихотворение, которое он написал в 1902 году «Война горит неукротимо». Вот его строки мы планировали нанести от входа в арку и до самого музея, чтобы они стали своеобразным указателем.

Война горит неукротимо, Но ты задумайся на миг, —

И голубое станет зримо, И в голубом — Печальный Лик.

Лишь загляни смиренным оком В непреходящую лазурь, —

Там — в тихом, в голубом, в широком —

Лазурный дым — не рокот бурь.

Старик-пастух стада покинет,

Лазурный догоняя дым.

Тяжелый щит боец отринет,

Гонясь без устали за ним.

Вот — равные, идут на воле,

На них — одной мечты наряд,

Ведь там, в широком божьем поле,

Нет ни щитов, ни битв, ни стад.

В день гибели Моторолы люди несли к музею цветы

- Тут на входе мы повесили первый баннер, что здесь находится Музей Новороссии, а на следующий же день обнаружили его исполосованным ножом с надписью: «УНА УНСО» (запрещенная в РФ организация). Это было только начало. Мы работали чисто интуитивно, не имея ни малейших представлений, как это делается, но с твердым убеждением, что делать это нужно. Любопытно, что вот в окошке над зданием музея жила старушка с котом, окраска морды которого напоминала выражение Гитлера. Это было очень символично и забавно, - хохочет Герман. – А вообще Музей Новороссии быстро стал местом притяжения людей, для которых Донбасс и все происходящее там не было пустым звуком. Знаешь, когда убили Моторолу, люди несли ко входу в музей иконы, лампадки, цветы. Просто больше было некуда. Музей стал настоящим союзом русских людей, уникальных людей. А первым медийщиком, который узнал о нем стал Дмитрий Пучков (Гоблин), который сразу сказал, что этот музей должен стать чем-то большим, чем просто складом тематических вещей. Так и получилось. Первый экспонат привезли нам казачки из ЛНР – трофейный украинский флаг. Нашли нас сами, а в помещении ремонт полным ходом, так они просто спросили: «Здесь музей Новороссии?», а получив утвердительный ответ, оставили трофей и ушли. Даже имен своих не назвали.

Трофеи везли со всех уголков Республики. Фото: архив Германа Владимирова

Сегодня среди экспонатов музея молитвенник Алексея Мозгового, который находился с ним в момент гибели, икона, принадлежавшая Гиви, казачья папаха Моторолы, в которой он вместе с Гиви посылали шуточный привет ВСУшникам. Есть там и вовсе уникальный экспонат - икона, подаренная командующим Казачьей Национальной Гвардией Николаем Козицыным на свадьбу казачьему атаману Павлу Дремову. Тот привез ее в дар музею за три дня до гибели, будто что-то чувствовал.

По разным причинам музею пришлось переехать. В данный момент он находится в Сосновом Бору, куда был перевезен до карантина.

- Глава города Сосновый Бор пригласил организовать выставку у них. Это было еще до карантина, - поведал Герман. - А затем городу был присвоен красный уровень опасности по заражению. Сегодня музей находится в Российском союзе ветеранов Афганистана «Наследие», возглавляемом Ильей Сикорским, пользуется интересом посетителей. Если ситуация с коронавирусом не помешает, во второй половине сентября повезем выставку в Гатчину. Ведь не у всех есть возможность приехать в Санкт-Петербург, а потребность узнать больше о Донбассе есть.

А самый первый экспоната привезли казаки из ЛНР. Фото: архив Германа Владимирова

Деятельность музея простирается куда больше экспозиций и передвижных выставок, это еще и тематические встречи с участниками событий в Донбассе, а также вместе с единомышленниками Герман организовывает бесплатные каникулы для детей из обстреливаемых районов Республик – «Три дня без войны». Надеется, что сможет продолжить их и в этом году и никакая вторая волна коронавируса этому не помешает.

Донбасс – не другое, а часть целого

Можно считать, что конфликт в Донбассе не касается жителей России и к ним война никогда не придет. Когда-то так думали и мы еще при Украине. А другие силы не теряют зря времени и готовят майданы сначала в бывших союзных республиках, безусловно, с прицелом в будущем на Россию. В этом убеждаемся, проезжая с Германом посольство Белоруссии по улице Тульской. Чистенькие мальчики и девочки в модных штанишках светят дорогими мобильниками в знак солидарности протеста против Лукашенко. Вечером они вернутся в свои благоустроенные жилища, где есть вода и свет, они никогда не узнают, как осколки снарядов легко отрывают руки ноги, а само жилище становится пепелищем. О чем я им, зеленым, смогу рассказать, когда известно, чужая кровь – вода?

Герман - давний друг "Комсомолки". Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Вы не боитесь, что ваши чудесные порывы станут повторением истории Донбасса? На майдане тоже сначала на пианино играли и призывали за все хорошее, против всего плохого, - спрашиваем митингующих.

- Что вы!? Донбасс – это совсем другое, - искренне возражают парень и девушка, укутанные в националистические флаги.

И я понимаю, что объяснять тут бесполезно. Но может быть можно еще что-то донести тем, кто не разучился думать. Хочется верить, время у нас еще есть. На это, в том числе и работают Герман Владимиров, Музей боевого братства России и их многочисленные единомышленники.

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