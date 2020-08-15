Молодежь спустилась в шахту на глубину 470 метров

Экскурсию для них устроило центральное отделение общественной организации «Молодая Республика». Фото: пресс-служба общественной организации "Молодая Республика"

«Шахтер, помни! Дома тебя ждет твоя семья!» – такую фразу каждый день видят горняки шахты «Ясиновская-Глубокая», когда заступают на смену. 14 августа ее также увидели молодые люди из разных городов и районов Республики.

Экскурсию для них устроило центральное отделение общественной организации «Молодая Республика». Фото: пресс-служба общественной организации "Молодая Республика"

Экскурсию для них устроило центральное отделение общественной организации «Молодая Республика». Фото: пресс-служба общественной организации "Молодая Республика"

Традиционно экскурсия началась с небольшого музея на территории шахты. Местные рабочие показали им план предприятия, инструменты, которыми орудуют горняки, а также рассказали основные правила безопасности. Самое интересное началось после. Ребятам подобрали спецодежду и каски. Их ждало погружение на глубину 470 метров под землю, что для бывалого шахтера сравни обычной прогулке.

Экскурсию для них устроило центральное отделение общественной организации «Молодая Республика». Фото: пресс-служба общественной организации "Молодая Республика"

Экскурсию для них устроило центральное отделение общественной организации «Молодая Республика». Фото: пресс-служба общественной организации "Молодая Республика"

— Добыча черного золота – профессия не из легких. На такой экскурсии молодежи не просто интересно, но и полезно побывать, — рассказал заместитель руководителя «Молодой Республики» Константин Комленок.

Экскурсию для них устроило центральное отделение общественной организации «Молодая Республика». Фото: пресс-служба общественной организации "Молодая Республика"

Экскурсию для них устроило центральное отделение общественной организации «Молодая Республика». Фото: пресс-служба общественной организации "Молодая Республика"

Для молодых людей это было первый спуск в шахту. До этого труд горняков они могли только увидеть из репортажей, художественных рассказов и фотографий в интернете. А тут они сами испытали, каково быть настоящим шахтером.

— Нужно быть настоящими героями, чтобы ежедневно заниматься настолько серьезной и тяжелой работой, но при этом улыбаться и быть в отличном настроении. Сегодня я увидела и пообщалась с самыми трудолюбивыми и позитивными людьми, — поделилась своими впечатлениями активистка «Молодой Республики» Марина Вельма.

После экскурсии ребята рассказали, что находясь на глубине почти 500 метров страха они не испытывали, его затмевало чувство гордости и восхищения за труд наших шахтеров.

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