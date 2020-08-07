Коронавирус в ДНР, последние новости на 7 августа 2020 года: За все время Covid-19 был выявлен у 85 человек, прибывших из Украины через гуманитарный коридор

За все время коронавирус в ДНР был выявлен у 1914 жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что за прошедшие сутки новых случаев заражения коронавирусом в ДНР не было выявлено.

- Согласно исследованиям, проведенным 6 августа, новых случаев заболевания COVID-19 не выявлено, - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки с дважды отрицательным тестом выписан один человек.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 1914 жителей. Из этого числа 861 человек выздоровели и были выписаны из больницы. Зарегистрировано 111 летальных случаев. Лечение продолжают 942 пациента.

- По состоянию на 7 августа коронавирусная инфекция была выявлена у 85 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года, - говорят в здравоохранительном ведомстве Республики. - Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения ДНР и получают бесплатное лечение.

В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

Тем временем, пройти тест на коронавирус в ДНР может каждый желающий. Сдать анализ теперь можно не только в частных лабораториях, а и в поликлиниках. По результатам анализов выдают справки.

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