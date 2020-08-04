«Чувство опасности притупляется, а потом исчезает совсем» - донецкий психотерапевт о коронавирусе

Всем известна притча о мальчике-пастухе, который так часто кричал "Волки!", что селяне перестали реагировать на его сигналы. А потом пришли настоящие волки и перерезали все стадо. Но у этой сказки есть и второе дно - если долго вглядываться в темный лес, высматривая волков, а их все нет - бдительность притупляется. И вот серый хищник приходит нежданным...

Нечто похожее происходит с коронавирусом: люди явно устали боятся и все чаще пренебрегают мерами предосторожности. А пандемия никуда не делась, число больных и умерших растет во всем мире.

Жителям Донбасса такая ситуация знакома еще и по военным годам. Обыватели привыкли к грохоту артиллерии и воспринимают ее как фон. И только упавший недалеко снаряд или мина заставляют вздрогнуть и оценить обстановку.

На сколько эта ситуация реальна сейчас?

"КП" обратилась за комментарием к донецкому психотерапевту, к.м.н. Виктору Смирненко.

- Таково защитное свойство нашей психики - со временем чувство опасности притупляется и если нет подкреплений - уходит совсем. Те, у кого эта защита работает неправильно, живется тяжело, в постоянном напряжении. Дело и до визита к психиатру дойти может. Напряжение от десятков реальных и гипотетических страхов разрывает такого человека изнутри.

Но и беспечность может быть опасна. Нужна золотая середина. Пандемия не кончилась и война может полыхнуть в любой момент. И забывать об этом нельзя. Каждый для себя может выработать меры предосторожности. Не сложно иметь запас воды на случай обстрела ДФС, и запас масок и противопростудных чаев, чтобы противостоять симптомам "короны". От самого вируса лекарства нет. Все попытки использовать известные препараты - провалились. Нам остается вызвать врача и ждать вакцину.

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