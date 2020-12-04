У Киева нет денег для пенсионеров из республик Донбасса

Украина снова может «сэкономить» на пенсионерах из республик, как это было не раз Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Слезы, которые «проливают» вице-премьер-министр Украины, первый заместитель руководителя украинской делегации в Контактной группе Алексей Резников и его подчиненные о пенсионерах «временно оккупированных территорий» – лишь фикция. Картинка для общественного мнения и покровителей Запада. На самом деле Новый год не сулит ничего хорошего для пожилых людей из ДНР и ЛНР, которые надеются на получение украинских пенсий.

ПРОСРОЧЕНА КАРТА У КАЖДОГО ТРЕТЬЕГО «ПЕРЕСЕЛЕНЦА»

В отделениях «Ощадбанка», расположенных в подконтрольной Киеву Донецкой области, остаются не полученными более 100 тысяч перевыпущенных платежных карт пенсионеров из ДНР. Такие данные сообщила начальник Донецкого областного управления «Ощадбанка» Светлана Якивчик.

Она также уточнила, что сейчас областные отделения «Ощадбанка» обслуживают 280 тысяч пенсионеров-внутренне перемещенных лиц. По этим двум цифрам можно судить о масштабе проблемы с просроченными картами. Ведь пожилые люди не могут поехать на украинскую сторону из-за закрытых КПВВ на линии разграничения.

Впрочем, представитель «Ощадбанка» успокоила, что все средства на счета пенсионеров-ВПЛ банком начисляются в полном объеме и вовремя. Но после 1 января ситуация может измениться. Если в Киеве решат не продлевать действие карт, срок которых истек.

Проблема с картами «Ощадбанка» уже стала поводом для давления на республики Донбасса. Киев обещает продлить действие карт еще на три месяца, если ДНР и ЛНР полностью откроют пункты пропуска. Хотя сами украинские власти готовятся к введению в стране полного локдауна с закрытием границ. Выходит, что предложения по поводу КПВВ не более, чем шантаж и манипуляция общественным мнением.

НА КОМ «СЭКОНОМЯТ» БЮДЖЕТ

Более того, скоро Украине не хватит денег на пенсии для всех пожилых людей. Незалежная снова может «сэкономить» на пенсионерах из республик, как это было не раз.

О мрачных перспективах сообщил экс-министр социальной политики Андрей Рева. Тот самый, который в период президентства Петра Порошенко был главным инициатором создания различных барьеров, из-за которых жители Донбасса не могли получать украинские пенсии. При этом долги пенсионерам (более 100 миллиардов гривен) не возвращали даже по решению судов.

Теперь же пан Рева выяснил, что проект бюджета на 2021 год, переданный Кабмином в Верховную раду, предусматривает сокращение финансирования Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 8,5 миллиарда гривен (22 миллиарда рублей).

- Это означает, что нет средств на ежегодную индексацию пенсий с 1 марта. То есть рост пенсий на 11% находится под большим вопросом. Кроме того, не предусмотрена индексация пенсий военным пенсионерам, а их более 550 тысяч, - посетовал экс-министр.

О возврате долгов жителям республик он даже не вспомнил. На это в бюджете денег нет вовсе.

Кстати, первым заместителем у Ревы в Минсоцполитики был Николай Шамбир – большой специалист в пенсионных делах. Именно он предлагал украинцам самим копить на «достойную старость». Теперь Шамбир советник у нынешнего главы Минсоцполитики Марины Лазебной. Уж он-то придумает, за чей счет можно «найти» миллиарды гривен.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В ДНР и ЛНР пенсии вырастут на 17 процентов

Значительный рост выплат ожидается у жителей, получающих республиканские пенсии. В ЛНР уже объявили, что размер минимальной пенсии с 1 января 2021 года станет больше на 17% - с 4 800 до 5 616 рублей. Прибавка составит минимум 816 рублей. А у ряда категорий (шахтеров, металлургов) – на несколько тысяч. Аналогичный рост выплат ожидается и у пенсионеров ДНР.

Следующие этапы повышений ожидаются 1 июля 2021 года и 1 января 2022 года. Уровень пенсионного обеспечения в республиках через год с небольшим сравняется с соседней Ростовской областью. Возможно, что к этому времени тема двойных пенсий – украинских и республиканских – сойдет на нет. У России с Украиной есть договор, по которому пенсионер может получать только одну пенсию.

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