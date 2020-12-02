Коронавирус в ДНР, последние новости на 2 декабря 2020 года: Почти 150 новых случаев

За сутки 150 новых случаев Covid-19 Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Медики ДНР установили 148 новых фактов заражения коронавирусной инфекцией в Республике за прошедшие сутки.

- За последние сутки в ДНР проведено 443 исследования, выявлено 132 случая заболевания (29,8%) и у 16 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

Также за указанный период зафиксировано 34 случая выздоровления от COVID-19. Умерли 15 человек – мужчины в возрасте от 43 лет до 71 года и женщины в возрасте от 52 до 86 лет.

С учетом последних данных, в стране подтверждены 10 977 случаев новой коронавирусной инфекции: на лечении 4762 человека, выздоровели 5180, скончались — 1034 пациента.

Ранее мы сообщали, что с 1 декабря всем беременным женщинам Донецкой Народной Республики при госпитализации будет делаться бесплатный тест на коронавирус. Соответствующий документ накануне принял Минздрав Республики.

Продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

Напоминаем, симптомами коронавируса являются высокая температура, затрудненное дыхание, чихание, кашель и заложенность носа, боли в мышцах и в груди, головная боль и слабость, возможна тошнота, рвота и диарея.

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