Тест на коронавирус беременные в ДНР будут сдавать бесплатно

За 1 декабря выявлено 116 случаев пневмоний Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 декабря всем беременным женщинам Донецкой Народной Республики при госпитализации будет делаться бесплатный тест на коронавирус. Соответствующий документ принял Минздрав Республики.

Ранее беременным приходилось тратиться на дорогостоящие анализы, а учитывая, сколько их приходится сдавать будущим мамочкам, сумма получается достаточно внушительной. А ведь впереди расходы на ребенка.

- Рада, что руководство Минздрава нас услышало, ведь сейчас так непросто приходится молодым семьям, - говорит Анастасия Пырик, которая ждет ребенка.

Ранее, 1 декабря, мы сообщали, в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР выявлен еще у 177 человек.

Напоминаем, продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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