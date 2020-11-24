«Никого на фронт гнать не будут»: Что стоит за массовыми военными сборами в ДНР

Сбор запасников необходим для комплектования резервных подразделений и подразделений мобилизационного резерва Фото: Алексей ФОКИН

Власти ДНР довольно сильно взбодрили мужское население Республики. Все началось с того, что в субботу Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ №400 о проведении военных сборов. Там прямо в первой строчке преамбулы было сказано, кого это касается – граждан, пребывающих в запасе и приписанным к воинским частям. Однако в самом тексте дополнительных пояснений не было. Зато было требование: властям на местах обеспечить явку, органам правопорядка – безопасность. Более того, неявившихся приказывалось разыскивать и доставлять в военкоматы.

В воскресенье соцсети наполнились недоуменными вопросами – так что, всех мужчин, кто считается запасником, прикажут явиться в военкоматы?! Это же около миллиона человек!

Появились первые сообщения о мужчинах в форме, которые переписывают поквартирно мужское население. Были опубликованы фото повесток, которые начали разносить. Правда, часть из них оказалась фэйком – на них стояла печать Минобороны, в то время, как эти функции в ДНР – по Минским соглашениям – выполняет Управление Народной Милиции.

В понедельник информационный пожар «тушить бензином» взялись военные: все, кто имел карточку Республиканского оператора связи «Феникс» получили сообщение: «Гражданам, имеющим мобилизационное предписание или получившим повестку военного комиссариата, необходимо явиться на пункты сбора в указанные сроки, при себе иметь паспорт».

Среди них оказались и представительницы прекрасного пола, которым карточку купили мужья и старушки, о которых позаботились внуки. Так, 80-летняя бабушка нашего коллеги, получив СМС, среагировала оперативно: «Внучек, доставай мои резиновые сапоги, наступать будем!».

Вся эта неразбериха будет длиться до 27 ноября, если не скорректируют указ Главы.

Позже выяснилось, что наделавший столько шума указ о явке граждан, находящихся в запасе, касается только определенной социальной группы, поясняет официальный сайт ДНР, что мобилизационные предписания или повестки направляются только гражданам, состоящим в запасе и приписанным к военным частям для проверки их наличия в Республике, а также для формирования резервных подразделений.

- Не пойму паники, которую наблюдаю в последнее время в соцсетях – диванные воины такой визг подняли, в очередной раз доказав, что готовы только в интернете воевать. А это проверка резерва и не более, - уверен дончанин Андрей Тихонов.

Ситуацию прокомментировал создатель бригады «Восток» и экс-министр государственной безопасности Александр Ходаковский.

- На фронте пока без перемен, но все-таки Карабах не прошёл бесследно - ответственные за мобилизационную готовность начинают понемногу шевелиться. Учиться на чужих ошибках предпочтительнее, чем на своих, - заявил Александр Ходаковский.

Ранним утром 24 ноября наш законопослушный коллега явился на пункт сбора, указанным в его предписании. Постоял в одиночестве около часа, позвонил в военкомат и получил приказ срочно приехать туда.

- Спросил у наших армейских офицеров по поводу мобилизационных мер и что в них входит, какая цель сего действа. – опубликовал свой комментарий замминистра информации Даниил Безсонов - Мне ответили, что меры проводятся с целью выяснения количества и качества нашего мобилизационного ресурса, не более того. Никто никого на фронт гнать не будет. На вопрос, почему не предупредили население об этих планах и не разъяснили о сути этих мер, ответить не смогли. Допускаю, что командование не предало этому значение, как само собою разумеющимся действиям, зато противник и некоторые паникёры начали активно формировать общественное мнение в сети, что сейчас всех на фронт погонят с одним автоматом на десятерых и т.п.

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